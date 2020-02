Pronostico Inter Milan/ Eranio: Conte favorito nel derby, ma… (esclusiva)

Il derby Inter Milan che sembra parlare nerazzurro nei pronostici, come spesso è successo negli ultimi anni. La formazione di Antonio Conte sente profumo di scudetto e la vittoria di Udine l’ha ampiamente caricata. Di fronte un Milan che viene dal pareggio col Verona, ma che di recente ha migliorato il proprio rendimento. Non c’era inoltre con gli scaligeri il grande ex Zlatan Ibrahimovic, una delle stelle più attese in questo derby della Madonnina contro un’Inter dal punto di vista tecnico più forte. Per parlare di questa sfida Inter Milan abbiamo sentito Stefano Eranio in esclusiva per IlSussidiario.net.

Come vede questo derby Inter Milan? È un derby che vede l’Inter favorita, considerato anche il suo valore tecnico superiore al Milan. C’è da dire però che il Milan nelle ultime giornate ha realizzato tre vittorie e un pareggio, andamento molto positivo per la formazione rossonera.

Che partita potrebbe fare la squadra di Conte? Una partita molto aggressiva e molto decisa, visto che l’Inter ha obiettivi importanti come lo scudetto.

Importante il rientro di Brozovic nei nerazzurri? Direi proprio di sì, visto che Brozovic e Lautaro Martinez sono i calciatori più importanti della formazione nerazzurra. Lautaro non ci sarà per squalifica, ma Brozovic si prenderà in mano la squadra di Conte per portarla alla vittoria…

Come interpreterà quest’incontro il Milan? Il Milan partirà secondo valori tecnici inferiori all’Inter ma proprio i risultati delle ultime giornate di campionato fanno ben sperare per il risultato finale di quest’incontro.

Cosa si aspetta da Pioli a centrocampo? Credo proprio che Bennacer possa far parte dell’undici iniziale. Vedo poi più Kessie di Bonaventura, visto che dovrebbe essere un centrocampo a quattro quello schierato dal Milan. Kessie si adatterebbe molto a una partita giocata molto sul piano fisico.

Il suo pronostico su Inter Milan? Inter favorita vista la migliore qualità tecnica della squadra nerazzurra. Poi vedremo come andrà questo derby…

Ricorda qualche derby in particolare nella sua carriera? Diciamo che i derby che giocavo col Milan non ci erano spesso favorevoli. In quegli anni infatti il Milan faceva grandi cose in Europa e nel mondo e magari per l’Inter c’erano particolari motivazioni a disputare dei grandi derby, Era una situazione molto diversa dai nostri giorni… (Franco Vittadini)



