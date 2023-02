Pronostico Inter Milan/ Mazzola: “Lautaro decisivo, con me avrebbe…” (esclusiva)

PRONOSTICO INTER MILAN: IL PUNTO DI SANDRO MAZZOLA (ESCLUSIVA)

Sarà derby Inter Milan stasera alle 20,45 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, una partita unica nel suo genere che viene in un momento della stagione differente per le due squadre. L’Inter è in piena ripresa dopo gli ultimi successi, il Milan invece vive un momento di netta difficoltà, alla ricerca di una vittoria per rilanciarsi in campionato. In classifica sono 40 i punti dei nerazzurri, 38 dei rossoneri per un derby come al solito difficile da prevedere. Per il pronostico su Inter Milan abbiamo sentito la leggenda nerazzurra Sandro Mazzola in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico di Inter Milan, come vede questo derby? Il derby è sempre una partita a sé, non si sa come va a finire, magari adesso l’Inter sembra più forte e il Milan è in crisi, ma poi vedremo veramente cosa succederà in campo.

Sarà ancora Lautaro Martinez il match winner dell’Inter? Lautaro Martinez è un grande attaccante, riesce sempre a inventare qualcosa durante la partita, a fare gol eccezionali. Potrebbe essere veramente ancora il matchwinner per l’Inter in questo derby. Avrebbe potuto giocare nella Grande Inter, magari al fianco di Mazzola…

Come giocherà l’Inter attendista? Vedo un’Inter più attendista all’inizio dell’incontro, poi magari potrebbe esplodere e disputare un grande derby.

Milan in crisi, è a rischio la Champions League? Vedremo, certo se il Milan non si riprenderà anche la qualificazione in Champions potrebbe essere a rischio.

Si aspetta una reazione dei rossoneri con Leao protagonista? Una reazione del Milan potrebbe esserci, non so però come giocherà Leao.

Come vede la sfida delle panchine tra Simone Inzaghi e Stefano Pioli? Molto interessante, tutti e due potrebbero inventare qualcosa durante la partita.

Un po’ come faceva Il Mago Helenio Herrera? Lui era unico, irripetibile, un grande allenatore che ha fatto la storia del calcio e dell’Inter. Studiava le partite fino in fondo, sapeva inventare sempre qualcosa. Anche con me, con tutti i giocatori aveva un rapporto speciale, era un allenatore unico nel suo genere. Helenio Herrera, un allenatore eccezionale… (Franco Vittadini)











