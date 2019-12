Pronostico Inter Roma/ Caputi: a San Siro vedo bene un pareggio (esclusiva)

Un anticipo di lusso questo venerdì alle ore 20,45 allo stadio San Siro tra Inter e Roma, nella 15^ giornata di Serie A. Questa sera infatti ci attendono in campo due squadre in salute e che ben desiderano i tre punti messi in palio nel turno. I nerazzurri infatti col successo ottenuto sulla Spal sono tornati in vetta alla classifica del Campionato: di contro ecco la lupa di Fonseca, uscita vincente dalla trasferta al Bentegodi del turno precedente, ma sempre affamata di punti e di conferme (e ora staziona comodamente in zona Champions league). Una sfida che certamente sarà molto emozionante e combattuta. Per presentare Inter Roma, classica del nostro calcio abbiamo sentito Massimo Caputi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita tra due squadre che giocano bene al calcio e stanno facendo bene in campionato. Due squadre che presentano anche una differente idea di calcio tra di loro.

Crede allo scudetto dell’Inter? Credo che l’Inter possa lottare fino alla fine della stagione con la Juventus!

Potrebbe giocare Asamoah? Penso proprio che Asamoah possa essere nell’undici iniziale della formazione di Conte.

Under nell’undici titolare? Per quanto riguarda Under invece la cosa mi sembra diversa e non credo che possa scendere in campo.

Dove potrà arrivare la Roma? L’obiettivo della Roma sarà quello di conquistare un posto nella prossima Champions League.

Come vede il duello tra i due attacchi? Da una parte ci sono Lautaro Martinez e Lukaku che si completano fra di loro e formano un reparto offensivo di grande valore tecnico. Dall’altra c’è Dzeko che fa reparto da solo, con il collettivo della Roma che affianca il centravanti bosniaco in modo importante.

Dove si deciderà la partita? Con la difesa della Roma e il centrocampo delle due squadre, qui si deciderà questa partita.

Il suo pronostico su Inter Roma. Vedo un pareggio tra Inter e Roma.

(Franco Vittadini)



