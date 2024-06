Pronostico Italia Albania/ Orsi: “Partire bene è decisivo a Euro 2024” (esclusiva, oggi 14 giugno)

PRONOSTICO ITALIA ALBANIA, PARLA FERNANDO ORSI (ESCLUSIVA)

Italia Albania, alle ore 21.00 di sabato 15 giugno, sarà il nostro esordio agli Europei 2024. Siamo nel girone B e gli Azzurri sono campioni in carica dopo il successo in Inghilterra proprio contro i padroni di casa ai rigori nella finale degli scorsi Europei. Ripetersi sarà difficile, per intanto sarà fondamentale partire con una vittoria in questa prima partita. La qualificazione agli ottavi di finale è un obiettivo importante per la squadra di Spalletti, in un girone tosto con Spagna e Croazia. Sulla carta dovrebbe essere un incontro non impossibile con l’Albania del c.t. brasiliano Sylvinho, ma per il pronostico su Italia Albania abbiamo sentito Fernando Orsi in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico su Italia Albania, che partita sarà? Una partita da affrontare bene sul piano psicologico che in questi casi, all’esordio di una manifestazione importante come gli Europei, è fondamentale. Partire con una vittoria sarebbe cosa di grande valore.

Che Italia si aspetta contro l’Albania? E’ l’Italia di Spalletti, valore aggiunto a questa nazionale. Uno Spalletti che dà sempre un’identità di gioco alle sue formazioni. Un’Italia che dovrebbe giocare in attacco quest’incontro, come fanno le squadre di Spalletti.

Ci affideremo soprattutto a Chiesa per portare a casa la vittoria? Chiesa è giocatore di notevole talento e spesso in queste partite sono proprio i calciatori come lui che possono decidere.

Per l’Albania pressing e difesa a tutto campo contro gli azzurri? L’Albania farà la sua partita ma dovrebbe puntare a una gara di attesa contro gli azzurri.

Il centravanti Broja è il giocatore da tenere maggiormente in considerazione? E’ forte certo, ma tutto il collettivo dell’Albania è di buon valore. E poi c’è un allenatore Sylvinho che è brasiliano, capace di mettere bene in campo la sua nazionale.

Il suo pronostico su Italia Albania? Mi auguro e spero che l’Italia possa vincere. La prima partita è quella sempre più importante dal punto di vista mentale e partire bene agli Europei sarà fondamentale visto che poi ci attendono due incontri molto impegnativi con Croazia e Spagna.

Quali sono le ambizioni dell’Italia a questi Europei? Intanto cominciamo a qualificarci, siamo in un girone difficile e conseguire questo obiettivo sarà già importante. Facciamo una cosa per volta, poi vedremo in seguito cosa succederà. In Inghilterra avevamo vinto, ripetersi non sarà certo semplice. (Franco Vittadini)

