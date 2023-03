Pronostico Italia Inghilterra/ Graziani: “Mancini, puoi vincere!” (esclusiva)

PRONOSTICO ITALIA INGHILTERRA: IL PUNTO DI FRANCESCO GRAZIANI (ESCLUSIVA)

Ed è subito Italia Inghilterra in questo girone di qualificazione agli Europei, stasera alle 20,45 allo stadio “Maradona” a Napoli, seguita domenica prossima dalla trasferta a Malta. Una partita subito difficile contro una squadra solida e forte come l’Inghilterra per un’Italia giovane, che vuole riprendersi un posto fra le grandi, come spetta ai campioni d’Europa in carica. Il girone dell’Italia è complesso, ma le prime due squadre accederanno direttamente alla fase finale degli Europei, che si svolgerà in Germania nel 2024.

L’Italia dovrà confermare di essere competitiva contro una delle grandi d’Europa, aver superato il momento di crisi che l’ha portata all’esclusione dei Mondiali dopo il successo agli Europei, proprio in Inghilterra contro i padroni di casa. Per il pronostico su Italia Inghilterra abbiamo sentito Francesco Graziani in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico di Italia Inghilterra, che partita sarà? Innanzitutto spero che non si ci sia nessun incidente. Sono attesi a Napoli 2500 tifosi inglesi, spero che non accada niente. Spero che sia solo una partita di calcio.

Ci può dare un giudizio invece sulle due squadre? L’Italia è molto giovane. L’Inghilterra una squadra più esperta che ha fatto bene anche ai Mondiali, dove è stata sfortunata nell’incontro con la Francia, che è venuta fuori alla fine per la sua migliore tecnica.

L’Italia cosa potrà fare? Le partite durano novanta minuti, anche novantotto. Bisognerà giocare quest’incontro fino in fondo, sarà fondamentale per l’Italia la difesa per ottenere un risultato positivo.

Come vede la sfida delle panchine Mancini vs Southgate? Sono tutti e due molto bravi. Mancini poi ha già vinto qualcosa rispetto a Southgate. Al di là di questo non sono mai gli allenatori ad andare in campo e decidere una partita.

Che incontro si aspetta dall’Inghilterra? Bisogna dire che l’Inghilterra quando gioca in trasferta non è così forte come in casa.

Cosa si aspetta da Berardi e Scamacca in zona gol? Berardi non è un vero goleador, fa dieci gol all’anno. Scamacca non viene da un gran periodo al West Ham. L’Italia non è così forte in zona gol. Retegui quindi potrebbe essere molto utile alla squadra di Mancini.

Bellingham sarà l’uomo in più dell’Inghilterra? Bellingham ai Mondiali ha dimostrato di essere un grande giocatore, di grande livello tecnico. Potrebbe incidere in questo match.

Il suo pronostico su Italia Inghilterra? Mi auguro che l’Italia parta in questo girone di qualificazione degli Europei con un successo. In fondo si giocherà in casa, a Napoli. Una vittoria sarebbe di buon auspicio in un girone dove gli azzurri dovrebbero qualificarsi.

Stiamo andando bene nelle coppe… Ci sono ancora Milan, Inter e Napoli in Champions, Juventus e Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference League. Sei squadre italiane ancora nelle coppe europee è un grande risultato. Spero anche la Nazionale possa seguirle e fare bene, vincere contro l’Inghilterra. (Franco Vittadini)

