Pronostico Italia Svizzera/ Zoff: “Mancini è l’uomo in più” (esclusiva)

PRONOSTICO ITALIA SVIZZERA, DINO ZOFF: SIAMO FAVORITI, MA LA PARTITA NON VA PRESA SOTTO GAMBA

Seconda partita degli azzurri stasera alle 21.00: allo stadio Olimpico si gioca Italia Svizzera per il girone A degli Europei 2020. Dopo il 3–0 inflitto alla Turchia, vittoria netta e meritata sotto ogni punto di vista, gli azzurri intendono rispettare il pronostico e battere anche la Svizzera, che viene dall’1–1 contro il Galles e fa parte anche del nostro girone eliminatorio per i Mondiali. Una partita nella quale gli azzurri di Roberto Mancini saranno chiamati a confermare l’ottimo inizio per blindare la qualificazione. Per presentare Italia Svizzera, abbiamo sentito Dino Zoff in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA/ Quote: grande inizio di Europei per Spinazzola

Italia Svizzera che partita sarà? Una partita che ci dovrebbe vedere favoriti, con l’Italia pronta a giocare un buon incontro.

Spinazzola ha impressionato venerdì scorso, cosa ne pensa? Spinazzola è in una buona condizione di forma e lo sta dimostrando. Dovremmo quindi contare su di lui anche contro la Svizzera.

ITALIA-TURCHIA 3-0/ Mancini pareva Figliuolo: che vittoria ma ci manca uno Schillaci

Verratti o Locatelli nell’undici titolare? Questo lo dovrà decidere Mancini…

Teme un rilassamento dell’Italia, che potrebbe vedere tutto facile dopo il 3–0 alla Turchia? No, lo escludo, non credo proprio che l’Italia possa avere un rilassamento contro la Svizzera dovuto al 3–0 inflitto alla Turchia.

Mancini è l’uomo in più dell’Italia? Mancini sa dare entusiasmo, sa proporre calcio nel modo giusto, è molto bravo a farlo con gli azzurri e questo suo lavoro sta premiando le sue scelte.

Cosa ci sarà da temere dei nostri avversari? Bisogna ricordare che tutte le Nazionali che si sono qualificate agli Europei hanno una loro qualità tecnica importante. La Svizzera è tra loro e quindi bisognerà assolutamente rispettarla.

Pronostico Italia Turchia/ Eranio: "Possiamo vincere gli Europei!" (esclusiva)

Breel Embolo sarà il principale pericolo per la nostra difesa? Tutti i giocatori delle squadre avversarie vanno considerati pericolosi. Sicuramente Embolo dovrà essere preso in considerazione nel modo giusto.

Il suo pronostico su Italia Svizzera? Credo che l’Italia possa vincere questa partita. (Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA