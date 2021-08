Pronostico Juventus Empoli/ Rampulla:”Juve motivata, Dybala protagonista” (esclusiva)

Pronostico Juventus Empoli, Rampulla: la Juve farà una grande partita!

Allo Juventus Stadium, per la seconda giornata di Serie A si accenderà questa sera alle ore 20.45 la sfida tra Juventus e Empoli, match che pure vedrà i bianconeri di Allegri veramente arrabbiati. Il pareggio-beffa occorso solo nel primo turno con l’Udinese non è affatto andato giù a club e tifosi, che dunque chiedono un immediato riscatto e una bella risposta dal campo (mentre già sono polemiche per le vicende di mercato su Cristiano Ronaldo). Questo ovviamente tra le mura di casa e contro un Empoli che potrebbe davvero essere “vittima sacrificale”. I toscani freschi di promozione non partono certo oggi col favore del pronostico, ma Andreazzoli e i suoi, dopo il KO con la Lazio, sono comunque pronti a dare il meglio di sè contro un gigante del campionato: e chissà che possa anche accadere il miracolo!. Per presentare questo match di Serie A tra Juventus e Empoli abbiamo sentito Michelangelo Rampulla: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Mi aspetto una buona Juventus pronta a disputare un match di buon livello tecnico. Del resto si può anche capire il pareggio di Udine visto che le squadre sono tutte in rodaggio e siamo a inizio campionato.

La Juventus ha fatto male a richiamare Allegri… Allegri è un grande allenatore, poi vedremo col passare della stagione quello che la Juventus farà. Solo allora potremo dare un giudizio su Allegri.

Dybala protagonista anche con l’Empoli… Il talento, le doti tecniche di Dybala non si discutono come del resto ha confermato a Udine. Credo quindi che potremo vedere un grande Dybala questa stagione.

Crede a un riscatto immediato dei bianconeri dopo la partita di Udine? Sarà una Juve molto motivata, decisa a portare a casa il successo. Credo che assisteremo a una grande partita dei bianconeri!

Che cosa si aspetta da Chiesa questo campionato? Ci si aspetta tanto da lui, specialmente dopo il grande Europeo. Chiesa è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Italia. E’ normale che le attese su di lui siano tante, con un Chiesa che col suo talento potrebbe fare grandi cose in questo campionato.

Che Empoli si aspetta a Torino? E’ un Empoli che aveva iniziato bene con la Lazio, un Empoli che cercherà di fare la sua partita, il suo gioco a Torino. Credo però che la Juventus sia veramente superiore all’Empoli in questa partita.

Il suo pronostico su quest’incontro. Vedo un successo della Juventus, che scenderà in campo anche molto arrabbiata dopo il pareggio con l’Udinese.

(Franco Vittadini)



