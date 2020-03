Pronostico Juventus Inter/ Cuccureddu: sfida speciale, ma senza pubblico..(esclusiva)

Sarà il Derby d’Italia: oggi a Torino alle ore 20.45 per la 26^ giornata di Serie A si accenderà la sfida tra Juventus e Inter, big match da non perdersi e che pure mette in palio punti che potrebbero valere lo scudetto a fine stagione. La Juventus di Sarri, uscita sconfitta dall‘ultima sfida di Champions league contro il Lione, cerca dunque conferme in casa, volendo puntellare la propria posizione di leadership nel primo campionato italiano. Di contro ecco l’ex Antonio Conte, alla guida di un Inter in cerca di punti per ritrovare la vetta del campionato dopo il KO contro la Lazio (e che deve recuperare un altro incontro), e che si è ben qualificata ai prossimi ottavi di finale di Europa League. In ogni caso ci attenderà un match intenso, che però si disputerà a porte chiuse, come è noto, per l’emergenza Coronavirus. Per presentare Juventus – Inter abbiamo sentito Antonello Cuccureddu: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita come sono tutti i Derby d’Italia, partite veramente speciali, veramente sempre combattute.

Cosa manca alla Juventus questa stagione? Diciamo pure che non m’è piaciuta la Juventus col Lione, ha giocato in un modo lento, senza tanta grinta, molto deludente. Poi è anche vero che non si possono sempre vincere gli scudetti, la Juve ne ha vinti nove di seguito ed è in testa al campionato, anche se questo non può essere una scusa alla prestazione col Lione!

Si attende un riscatto della formazione bianconera dopo Lione? Mi auguro che si possa verificare una cosa del genere che la Juve possa disputare un grande match.

Chiellini – Bonucci per una difesa di ferro… Il ritorno di Chiellini sarebbe importante, ma bisognerà vedere come il capitano della Juve giocherà dopo un infortunio così lungo. Poi è anche vero che al di là della difesa dovranno essere tutti i calciatori della Juve a giocare bene contro l’Inter.



Per l’Inter partita decisiva per lo scudetto? No, non credo proprio manca ancora tanto tempo alla fine della stagione e Juventus, Inter e Lazio sono ancora tutte in lizza per la conquista dello scudetto.

Quanto potrebbe contare il rientro di Handanovic? Molto perchè Handanovic è un grande portiere che sa fare grandi parate che non sembrano eccezionali ma sempre importanti, sempre decisive.

Che effetto fa il Derby d’Italia a porte chiuse? Non è certo bello vedere un Derby d’Italia così. Un Derby d’Italia condizionato dal Coronavirus e dalle conseguenze che sta portando anche al calcio.

Il suo pronostico su Juventus Inter. Naturalmente spero sempre che sia la Juve a vincere questo match e a fornire un’ottima prestazione di gioco.

Ricorda qualche Juventus – Inter che ha giocato in particolare nella sua carriera? Ne ho giocati tanti, sono stati tutti belli, tutti speciali. Un incontro veramente importante come è sempre stato nella storia del calcio il Derby d’Italia…

