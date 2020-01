Pronostico Juventus Parma/ Rampulla: partita incerta ma i bianconeri… (esclusiva)

Partita di cartello di questa prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, sarà certo quella attesa questa sera alle ore 20,45 tra Juventus e Parma. La sfida è certo molto attesa: la Vecchia Signora, siglando il successo contro la Roma, ha trovato il titolo di Campione d’Inverno, mentre i ducali hanno ben fame di punti, pur dopo la vittoria in trasferta ottenuta contro il Lecce nella precedente giornata di campionato. Esaminando la classifica, certo i bianconeri rimangono i favoriti al successo, ma la squadra di D’Aversa pure fa paura, e può seriamente puntare all’Europa. Per presentare Juventus Parma, match di Serie A, abbiamo sentito Michelangelo Rampulla: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita molto bella da vedere, giocata molto bene probabilmente tra due formazioni che potrebbero dar luogo a un match molto combattuto.

Juventus prima dopo il girone d’andata: resta la favorita per lo scudetto? Direi di sì anche per la rosa molto forte che ha. Dovrà competere naturalmente con Inter e Lazio.

Qual è il reparto offensivo ideale bianconero? Io farei giocare sempre assieme Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala.

Cuadrado nell’undici iniziale contro il Parma? Potrebbe anche essere visto che è un calciatore molto rapido, in grado di saltare l’uomo, molto bravo tecnicamente.

Quali difficoltà potrebbe trovare la Juventus? Magari quelle di trovare una squadra rilassata che potrà giocare molto tranquilla con tanto entusiasmo per la posizione in classifica che ha.

Dove potrà arrivare il Parma? Magari potrebbe centrare la qualificazione in Europa League. Il Parma come il Cagliari è una delle sorprese del campionato. Se dal Cagliari, squadra molto collaudata anche per merito di Maran ci si poteva aspettare tutto questo, lo stesso Parma ha fatto veramente bene. Potrebbe temere magari il ritorno del Milan ora rafforzato dalla presenza di Ibrahimovic…

Kulusevski match winner della formazione emiliana? Kulusevski è un calciatore sempre capace di far male alle difese avversarie. Del resto è uno di quei giocatori tirati fuori ultimamente dalla Svezia che ha avuto il merito di investire molto sui giovani!

Il suo pronostico su Juventus Parma. Partita combattuta e molto incerta, ma alla fine vedo un successo della Juventus.

(Franco Vittadini)



