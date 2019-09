Pronostico Juventus Spal/ Cuccureddu: bianconeri sempre favoriti a Torino (esclusiva)

Primo incontro di questa sesta giornata di campionato di Serie A sarà la sfida Juventus-Spal, prevista alle ore 15.00 a Torino all’Allianz Stadium. I bianconeri di Sarri saranno in campo reduci dal successo per 2-1 a Brescia, mentre i ferraresi dalla sconfitta in casa col Lecce: in classifica la squadra di Sarri è seconda con 13 punti, quella di Semplici ultima con 3 punti. Se gli estensi non paiono i favoriti sulla carta, di certo ci attenderà una sfida emozionante. Per presentare Juventus-Spal per la sesta giornata di Serie A, abbiamo sentito Antonello Cuccureddu: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Partita in ogni caso non semplice anche se la Juventus resta più forte per la situazione di classifica difficile della Spal.

Un po’ di turnover in vista dell’incontro di Champions? Non credo, siamo all’inizio di stagione e i giocatori della Juve non potrebbero sicuramente essere stanchi!

Si attende un ritorno alla grande di CR7? Vedremo Cristiano Ronaldo, comincia ad avere i suoi anni, non si può sempre aspettarsi cose eccezionali da lui!

Potrebbe giocare Bernardeschi? Questa è una decisione che alla fine spetterà solo a Sarri, è lui che decide chi mandare in campo…

Come sta giocando la Juve finora secondo lei? La Juve deve trovare i suoi equilibri, non sta giocando benissimo, aspettiamo a vedere nel futuro della sua stagione.

Spal in difficoltà: come giocherà la formazione di Semplici a Torino? Conviene sempre non chiudersi in difesa a Torino. Poi si sa che tutte le squadre danno il massimo quando incontrano la Juve. L’Hellas Verona in questo senso mi è piaciuto molto, la Spal in questi anni ha sempre giocando bene, lottando sempre fino alla fine. Una squadra sempre pronta a lottare su ogni pallone.

Floccari o Paloschi nella Spal? Floccari ha più esperienza, potrebbe servire di più… L’esperienza poi conta fino a un certo punto, quello che conta in attacco è avere un punto di riferimento importante. Sarà poi lo stesso Semplici a decidere chi mandare in campo.

Il suo pronostico su quest’incontro. Juventus favorita sulla carta, dovrebbe portare a casa i tre punti.

Alle porte c’è l’incontro di Champions col Leverkusen, poi l’Inter… Bisognerà cercare di vincere a Torino e arrivare primi nel girone. La Juventus è una delle prime cinque squadre europee, c’è poi il Manchester City eccezionale, le formazioni inglesi, il Barcellona. La concorrenza è ampia. Questa Champions bisogna vincerla ma è fondamentale avere sempre i piedi per terra prima di pensare di conquistarla.

(Franco Vittadini)



