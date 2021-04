Pronostico Lazio Milan/ Orsi: “Match si deciderà in difesa” (esclusiva)

Spareggio Champions tra Lazio e Milan, nella sfida prevista oggi alle ore 20.45 e valida per la 33^ giornata di Serie A, allo Stadio Olimpico. Padroni di casa saranno chiaramente i biancocelesti, che di ritorno da un terribile 5-2 subito contro il Napoli pochi giorni fa spera di rifarsi presto, contro un altra big. Di contro ecco però un Milan non al meglio delle sue possibilità: nella volata finale Pioli ha perso parecchi punti utili per strada e solo pochi giorni fa pure ha incassato un duro KO contro il Sassuolo. Una sconfitta inattesa che pure rischia di complicare i piani del Diavolo per la prossima stagione. Per presentare questa sfida abbiamo sentito Fernando Orsi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni: Bergamaschi favoriti contro il Bologna

Che partita sarà? Una partita importante sia per la Lazio che per il Milan in chiave Champions naturalmente. Se la Lazio dovesse perdere del resto dovrebbe abbandonare tutti i sogni di Champions, per il Milan la situazione si rimetterebbe tutta in gioco.

Si aspetta una reazione della Lazio dopo la sconfitta di Napoli? La Lazio non potrà che puntare al successo. Del resto i cinque gol presi col Napoli sono veramente tanti. Mi aspetto quindi una Lazio che dia tutto in campo, giochi concentrata, caricata, con la tensione ideale per affrontare questo match.

Pronostico Fiorentina Juventus/ De Sisti: "Sfida aperta e con Vlahovic.." (esclusiva)

Una Lazio quindi concentrata per l’obiettivo Champions… Ultimamente la Lazio stava facendo bene senza peraltro giocare bene. Da qui alla fine del campionato per qualificarsi per la Champions serviranno solo sei successi…

Caicedo match winner della formazione di Simone Inzaghi? Diciamo che Caicedo è uno di quei calciatori, di quegli attaccanti che quando viene messo in campo riesce sempre a risolvere le partite…

Più un calo fisico o mentale quello dei rossoneri? Il problema del Milan al di là di un calo fisico o mentale è che in attacco sta facendo fatica. Del resto quando manca uno come Ibrahimovic le conseguenze si sentono. Il reparto offensivo rossonero sente la mancanza del giocatore svedese, non può girare certamente a mille.

Pronostico Inter Verona/ Bedin: "Scudetto? Serve massima concentrazione" (esclusiva)

Dove si deciderà questo match? Saranno i reparti difensivi delle due squadre quelli decisivi, perchè sia Lazio che Milan stanno subendo troppi gol e questo incide poi alla fine anche sui loro risultati.

Il suo pronostico su quest’incontro. Partita importantissima proprio ai fini della Champions, dove la Lazio in caso di sconfitta non avrebbe più speranze per qualificarsi a questa competizione. Il Milan rimetterebbe in gioco tutte le sue chances di qualificarsi alla Champions.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA