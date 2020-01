Pronostico Lecce Inter/ Garzya: Liverani si salverà, partita insidiosa (esclusiva)

Oggi pomeriggio alle ore 15,00 tra le mura del Via del Mare e per la 20^ giornata di Serie A, si gioca la sfida tra Lecce e Inter, match certo decisivo per il destino delle due formazioni. Il cammino e come gli obbiettivi delle due formazioni nel primo campionato italiano non potrebbero essere più diverse, ma uguale è la fame di punti. I pugliesi di Liverani stanno infatti soffrendo vicini alla zona rossa della graduatoria e certo cercano la vittoria dopo le 4 sconfitte di fila firmate. Ben motivati a cercare la vittoria anche i nerazzurri di Conte, che hanno perso la prima posizione in classifica oltre che il titolo di Campione d’Inverno, pareggiando per 1-1 con l’Atalanta. Per presentare la partita di Serie A tra Lecce e Inter abbiamo sentito Luigi Garzya: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita, combattuta sicuramente tra un Lecce che ha bisogno di punti per salvarsi e che in ogni caso ha fermato anche in casa la Juventus. L’Inter invece deve tornare a vincere dopo il pareggio con la Juventus.

Lecce alla quarta sconfitta consecutiva, potrebbe puntare al pareggio e giocare coperto? Se giochi coperto con l’Inter rischi di esser messo sotto facilmente, meglio provare a vincere la partita!

Crede alla salvezza del Lecce? Direi proprio di sì, c’è tanta bagarre tra le varie squadre del centro-fondo classifica. Ci sarà tanta lotta per salvarsi fino alla fine.

Liverani a rischio esonero in caso di sconfitta? No perchè, Liverani ha fatto benissimo col Lecce, l’ha portato in due stagioni in serie A dalla C. Non dimentichiamo che tanti di questi giocatori conoscevano proprio solo la serie C fino a un po’ di anni fa. Non è questa la partita per esonerare Liverani!

Inter in difficoltà con l’Atalanta un segnale d’allarme…E’ una cosa che può capitare, ricordiamoci che l’Atalanta è la squadra più in forma in questo momento della stagione.

Conte potrebbe giocare la carta Asamoah sulle fasce? Asamoah quando sta bene può veramente essere utile sulle fasce. Bisogna vedere però come sta il suo ginocchio, se ha recuperato veramente.

Il suo pronostico su Lecce Inter. L’Inter partirà favorita sulla carta, ma non dimentichiamo che il Lecce aveva anche fermato la Juventus al Via del Mare. E poi c’è la legge dei grandi numeri, il Lecce non ha mai vinto in casa questo campionato. Ha fatto meglio sempre in trasferta. Potrebbe essere anche la volta buona anche se la formazione nerazzurra sembra veramente superiore!

