Pronostico Lione Juventus/ Zoff: “Bianconeri favoriti, CR7 decisivo” (esclusiva)

Lione Juventus è l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019-2020: alle ore 21:00 di mercoledì 26 febbraio i bianconeri tornano a giocare in quella coppa che sta diventando quasi come un’ossessione, che nelle ultime stagioni è stata anche ad un passo ma non è mai stata messa in bacheca. Il sorteggio è stato benevolo: evitate le big, la Juventus reduce affronta comunque una squadra che, già incrociata in due occasioni in epoca recente, pur priva della sua stella Memphis Depay ha qualità e potrebbe mettere in difficoltà i campioni d’Italia, anche perchè in panchina siede quel Rudi Garcia che nel suo periodo con la Roma aveva conteso il campionato ai bianconeri. Juventus che è reduce dalla vittoria di Ferrara con la quale ha confermato il primo posto in Serie A, ma che dopo questo impegno avrà l’Inter: due partite fondamentali per aprire un periodo che potrebbe determinare tutto l’esito della stagione. Per un pronostico su Lione Juventus, e per presentare al meglio i temi principali legati alla partita di Champions League, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’ex campione bianconero e della Nazionale Dino Zoff.

C’è Lione Juventus: che partita si aspetta? E‘ una partita che sulla carta vedrà la Juventus partire con i favori del pronostico, per il suo migliore valore tecnico rispetto al Lione.

Che match si aspetta dal Lione? Il Lione sicuramente darà tutto in campo, ma la sua prestazione dipenderà anche da come la Juventus saprà affrontare la partita.

Chiellini è tornato a disposizione: pensa che Sarri lo farà giocare titolare? Io penso che, al netto degli spezzoni avuti ultimamente, Chiellini non sia ancora al top della condizione: credo che sarà De Ligt a giocare a Lione.

Sarri confermerà il tridente offensivo? Potrebbe essere, ma al di là di questo e dei ragionamenti sui moduli sarà importante valutare in che modo la Juventus approccerà la partita

Crede che sia l’anno buono per la vittoria della Champions League? La situazione mi sembra positiva: altre grandi d’Europa stanno faticando e hanno parecchi problemi, basti pensare al Barcellona…

Quanto conterà Ramsey nella partita? Alla fine, vada come vada, l’uomo decisivo per la Juventus è sempre e comunque Cristiano Ronaldo…

Qual è il suo pronostico su Lione Juventus e sulla qualificazione ai quarti? In entrambi i casi la Juventus è favorita.

