Pronostico Manchester United Manchester City/ Rossi: derby apertissimo!(esclusiva)

E’ il derby di Manchester: oggi alle ore 17.30 tra le mura dell’Old Trafford assisteremo alle sfida per la 29^ giornata di Premier league tra Manchester United e Manchester City e siamo più che impazienti di dare la parola al campo. La sfida è bollente anche se certo non mette in palio punti che valgono lo scudetto: i citizens (che hanno appena vinto la Coppa di lega) sono sempre alla seconda piazza della graduatoria, ma ormai disperano di raggiungere il Liverpool, a + 20, mentre i Red Devils vantano appena la quinta posizione. Pure però entrambe le formazioni stanno raccogliendo soddisfazioni importanti nelle coppe e certo approdano al derby di questa sera in grande stato di forma. Ci attende dunque un grande derby, dove potrà accadere di tutto! Per presentare Manchester United Manchester City abbiamo sentito Delio Rossi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo derby di Manchester? Il derby è sempre un derby e quindi può sempre succedere di tutto. E’ vero che il Manchester City è superiore al Manchester United ma non si può mai dire come possano finire questo tipo di partite…

Alla miglior qualità tecnica del Manchester City come potrebbe opporsi il Manchester United? Credo che potrà puntare sull’agonismo, sul dinamismo, sulla forza fisica per fermare la migliore qualità tecnica del City.

Per lo United l’Europa League è ormai l’unico obiettivo stagionale? In Inghilterra c’è una diversa concezione del calcio per cui tutte le squadre, anche quelle retrocesse giocano i vari incontri fino in fondo. Poi anche quando una squadra retrocede viene anche applaudita dai suoi tifosi. Una concezione calcistica che io condivido. Lo United anche se non potrà vincere lo scudetto darà tutto in campo soprattutto visto che è anche un derby.

Come imposterà la partita Solskjaer? Puntando non tanto ad impostare il gioco, quanto a fermare quello del City, una caratteristica tecnica che la formazione di Solskjaer dovrebbe mettere in campo.

Anche il Manchester City, sfumato lo scudetto, pensa ormai solo alla Champions League? Quest’anno dopo tanto lo scudetto dovrebbe tornare al Liverpool. Il City ha la grande occasione di fare una Champions importante. Come testimonia il suo successo col Real Madrid anche se non c’è mai niente di sicuro con queste squadre. Nondimeno anche il City vorrà giocare fino in fondo i suoi match in Premier League.

Potrebbe essere Aguero il match winner del City? In realtà il City ha tanti giocatori molto forti non solo Aguero in grado di risolvere quest’incontro.

Quanto conterà l’esperienza e il carisma di un allenatore come Guardiola? Molto ma poi alla fine come ogni partita sono i giocatori che decidono le partite…

Il suo pronostico su Manchester United Manchester City? Derby dal pronostico incerto come sono queste partite, dove può sempre succedere di tutto. Dove la differenza tecnica conta spesso fino a un certo punto…

(Franco Vittadini)



