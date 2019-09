Pronostico Milan-Inter/ Bedin: può succedere di tutto a San Siro! (esclusiva)

Si accende questa sera, appena nella quarta giornata della Serie A alle ore 20.45 a San Siro la sfida tra Milan e Inter, attesissimo Derby della Madonnina. Anche questa volta ci si pone davanti un match più che bollente: i nerazzurri di Conte dopo tutto vi arrivano forti della prima posizione in classifica, ma pure dopo il triste pari in Champions league con lo Slavia Praga. Ugualmente motivati i rossoneri di Giampaolo, che certo non hanno ancora pienamente convinto in questo primo scampolo della stagione di Serie A, pure arrivando dal successo contro il Verona. Certo dal punto di vista tecnico è l’Inter la favorita questa sera, ma il derby è sempre partita a sè, chissà come andrà stasera! Per presentare Milan-Inter, stracittadina milanese per la serie A, abbiamo sentito Gianfranco Bedin: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo derby Milan-Inter? Il derby è sempre una partita particolare, che sfugge a ogni pronostico, una partita dove può succedere sempre di tutto!

Per Giampaolo una partita da non sbagliare. Perchè dire questo, siamo appena all’inizio di stagione e per giudicare Giampaolo ci vorrà tempo. Bisognerà vedere solo fra un po’ di tempo, come avrà lavorato qui al Milan…

Che Milan si attende? Credo poi che entrambe le squadre partino con l’intenzione di fare tutte e due la partita.

Bennacer nell’undici iniziale del Milan?

Non lo so, sarà Giampaolo che deciderà chi fare giocare, considerando che poi Bennacer viene dall’Empoli. Un conto è giocare a Empoli, un conto a Milano, al Milan, dove c’è sempre tanta pressione su un giocatore.

L’Inter potrebbe sentire la stanchezza di Champions? Non credo, alla fine non sono le fatiche di una partita di Coppa a determinare l’esito di un derby. La carica, l’adrenalina per questi incontri così importanti fa recuperare sempre i giocatori.

Barella – Alexis Sanchez per un’Inter di campioni. Ci sono loro, ci sono tanti calciatori forti nell’Inter. Lo stesso Politano spesso risolutivo potrebbe essere decisivo in questo match.

Piatek – Lukaku uomini partita? Alla fine i derby possono essere decisi anche da un difensore, non è detto che sia un attaccante a segnare il gol decisivo.

Dove si deciderà l’incontro? Quello che conta è la testa, affrontare mentalmente un derby nel modo migliore potrà decidere Milan – Inter.

Il suo pronostico su Milan-Inter? Vedo una tripla naturalmente per il derby.

