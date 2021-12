Pronostico Milan Napoli/ Carratelli: Pioli favorito, Tonali è riferimento (esclusiva)

Pronostico Milan Napoli, Carratelli: vedo meglio il Milan

Sfida scudetto stasera alle ore 20,45 allo stadio San Siro tra Milan e Napoli, valida nella 19^ giornata di Serie A. Dopo anche il pareggio recuperato contro l’Udinese solo pochi giorni fa, i rossoneri di Pioli tornano protagonisti per sfidare l’ex capolista del campionato, il Napoli di Spalletti, con la speranza ovviamente di fare il colpaccio tra le mura di casa.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 18^ giornata (19 dicembre)

E di approfittare di una squadra campana in difficoltà: dopo un avvio di stagione straordinario, gli azzurri, decimati dalle assenze, hanno messo il piede in fallo sia contro l’Atalanta che contro l’Empoli e cercano ovviamente il riscatto. Ci attendiamo un match davvero rovente nel capoluogo meneghino, Per presentare quest’incontro tra Milan e Napoli abbiamo sentito Mimmo Carratelli: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

DIRETTA/ Cagliari Udinese (risultato finale 0-4): disfatta sarda

Pronostico Milan Napoli, che partita sarà? Vedo meglio il Milan che è più forte del Napoli. Due squadre in ogni caso inferiori a Inter e Atalanta favorite per il campionato. Domenica inizia il vero campionato del Napoli che dovrà lottare per il quarto – massimo terzo posto in competizione col Milan.

Inter e Atalanta favorite per lo scudetto quindi… L’Inter ha qualcosa di più e non sente neanche la pressione che le dava Conte. L’Atalanta è l’unica squadra europea italiana, con una panchina molto valida. Con un ritmo di gioco e una fisicità sempre tenuta a mille…

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: crolla il Cagliari, vola l'Udinese

Che partita si aspetta dal Milan, anche dopo il pareggio di Udine… Una buona partita perchè il Milan riesce sempre a tenere un ritmo di gioco molto alto. Gioca sempre a mille. E il pareggio di Udine va anche giustificato perchè il Milan aveva incontrato un ottima squadra reduce da due partite strepitose.

Tonali il punto di riferimento del gioco del Milan? Tonali e Kessie sono i veri punti di riferimento del Milan, i giocatori più importanti rispetto a un Bakayoko, a un Bennacer che avevano deluso a Udine. Con Ibrahimovic pronto sempre ad intervenire al momento giusto in zona gol…

Mertens l’uomo in più del Napoli? Mertens non va utilizzato come prima punta, la vera soluzione di gioco è metterlo alle spalle di Petagna come penso possa accadere a San Siro. In questo modo Mertens che è piccolo di statura riesce a districarsi anche da marcature difficili e a dare il meglio di sé stesso.

Napoli in crisi, quali i motivi, una vittoria a “San Siro” potrebbe risolvere tutto… Napoli in difficoltà le ultime partite con la sconfitta con l’Empoli magari decisa da un gol rocambolesco, dove la squadra di Spalletti aveva colpito anche un palo. Con la sconfitta con l’Atalanta dove gli azzurri avevano cercato di fare il loro incontro con i bergamaschi però superiori sul piano del gioco. Napoli in ogni caso sfavorito a Milano, Napoli che non vedo in grado di lottare per lo scudetto.

Partita giocata più sul piano tattico o sull’agonismo? Questa partita potrebbe essere giocata sul possesso palla per un Napoli che purtroppo non ha grandi interpreti di questo tipo di calcio a centrocampo.

Il suo pronostico su Milan Napoli. Milan favorito rispetto a un Napoli che cercherà a sua volta di ottenere un risultato positivo.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA