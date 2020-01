Pronostico Milan Sampdoria/ Ielpo: la partita della speranza, e Ibra… (esclusiva)

Zlatan Ibrahimovic: sembra proprio che con l’ingaggio dell’attaccante svedese l’entusiasmo dei tifosi rossoneri si sia risvegliato. Tutti sperano nella scossa già da oggi a San Siro in Milan Sampdoria. Ibrahimovic promette ancora magie calcistiche degne del suo nome e soprattutto di trascinare un Milan che viene dalla batosta per 5-0 a Bergamo contro l’Atalanta. La Sampdoria aveva finito l’anno con la sconfitta a Marassi 1-2 con la Juventus e deve risalire la china al più presto perché situazione di classifica dei blucerchiati di Claudio Ranieri è decisamente precaria. Per presentare questo Milan Sampdoria abbiamo sentito l’ex rossonero Mario Ielpo in una intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Milan Sampdoria che partita sarà? La partita della speranza per un Milan che deve tornare a far bene al più presto per cercare di fare un campionato migliore. Ibrahimovic potrebbe aiutarlo veramente.

Come vede quindi l’arrivo di Ibrahimovic? Ibra, nonostante l’età, resta un grande giocatore, un campione capace di incidere veramente sul rendimento della squadra con le sue grandi qualità tecniche. Poi è anche un trascinatore, un calciatore che sa dare carattere, mentalità vincente e voglia di lottare.

Dove potrà arrivare il Milan con l’attaccante svedese? Si potrà migliorare, tentando di recuperare posizioni di classifica, puntando magari a obiettivi di prestigio. Sicuramente non saranno più partite morte, Ibrahimovic potrà dare quella scossa che ci vuole per un Milan pronto ad affrontare la parte rimanente della stagione in modo positivo…

Piatek e Leao, cosa si aspetta adesso dagli altri due attaccanti? Intanto bisognerà vedere se Ibrahimovic sarà utilizzato oggi, di certo Leao non lo vedo al centro dell’attacco rossonero.

Rossoneri pronti a cambiare rotta con la Sampdoria? Ci vorrebbe proprio, dopo il 5-0 di Bergamo i tifosi non aspettano altro e vogliono che il Milan cambi decisamente rotta.

Che match si aspetta invece dalla formazione di Ranieri? Una partita accorta, una Sampdoria che utilizzerà molto il pressing e starà coperta nel tentativo di strappare un risultato positivo.

Pensa che la Sampdoria possa salvarsi? Le possibilità ci sono, credo che la Samp possa farcela. In questo momento tra le squadre in lotta per restare in serie A chi è messo peggio è il Genoa, che prima della sosta non aveva fatto bene. Vedremo cosa saprà fare con i nuovi acquisti e con Nicola…

Il suo pronostico su Milan Sampdoria? Vedo solo un risultato, cioè il successo del Milan. Ci sono tutti i presupposti perché questo possa avvenire. (Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA