Pronostico Milan Verona/ Agostini: “Pioli può vincere lo scudetto” (esclusiva)

Pronostico Milan Verona, Agostini: rossoneri favoriti!

Il pronostico di questo Milan Verona pare scontato. Sarà comunque una partita tutta da vedere quella di stasera alle 20.45 allo stadio San Siro. Il Milan sta facendo un grande campionato e dopo il colpaccio per 2-3 a Bergamo prima della sosta sogna lo scudetto essendo secondo a 19 punti in classifica, dietro al Napoli capolista a 21 punti. L’Hellas invece, dopo un inizio di stagione difficile, si è ripreso grazie anche all’arrivo di Igor Tudor. Nello scorso turno ha vinto 4-0 contro lo Spezia, ha 8 punti in classifica e ha come obiettivo una salvezza tranquilla. Per presentare Milan Verona abbiamo sentito Massimo Agostini in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Pronostico Milan Verona: che partita sarà? Vedo un Milan favorito sull’Hellas, a livello tecnico è certamente più forte della formazione veneta.

La sosta potrebbe aver fatto male al Milan? Non credo proprio, perché il Milan ormai è una squadra collaudata che non dovrebbe risentire di questa sosta.

Cosa manca al Milan per puntare allo scudetto? Al Milan non manca niente, qualcuno dice una punta ma Giroud e Ibrahimovic sono due attaccanti di grande valore, di grande qualità tecnica. Possono veramente aiutare il Milan per questo obiettivo.

Giroud o Rebic titolare oggi nell’attacco rossonero? Credo che possa giocare Giraud, un attaccante in grado di fare la differenza. Al limite potrebbero giocare anche tutti e due assieme ma in questo caso dovrebbe star fuori Leao e giocare Rebic.

Come giudica il campionato del Verona finora? E’ un Hellas che sta facendo bene da quando è arrivato Tudor, prima aveva collezionato tre sconfitte in tre partite.

Simeone e Lasagna potrebbero far male al Milan? Sono due giocatori molto validi, di notevole qualità tecnica, due attaccanti che in effetti potrebbero dare fastidio al Milan.

Il suo pronostico su Milan Verona? Vedo il Milan favorito, non dovrebbe avere problemi ad aggiudicarsi quest’incontro. (Franco Vittadini)

