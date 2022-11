Pronostico MotoGP/ Gp Valencia, Chili: “A Bagnaia basterà…” (esclusiva)

PRONOSTICO MOTOGP, GP VALENCIA 2022: IL PUNTO DI PIERFRANCESCO CHILI

Potrebbe essere la gara più importante della carriera di Francesco Bagnaia, che con la sua Ducati potrebbe laurearsi campione del mondo al termine del Gran Premio di Valencia 2022 della MotoGp, ultimo atto della stagione. Tredici anni dopo l’ultima volta di Valentino Rossi, quindici dopo Casey Stoner per la Ducati, addirittura (correva il 1972) cinquant’anni dopo per un pilota italiano su una moto italiana, allora naturalmente Giacomo Agostini sulla MV Agusta. A Bagnaia potrebbe bastare anche il quattordicesimo posto qualora Quartararo vincesse con la sua Yamaha. Se poi il pilota francese non arrivasse primo, il titolo sarebbe matematicamente di Bagnaia. Per presentare il Gran Premio di Valencia e avere un pronostico sulla MotoGP abbiamo sentito Pierfrancesco Chili in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Un suo pronostico, come vede questo Gran Premio di Valencia della MotoGp? Un Gran Premio nel quale Bagnaia dovrà sempre mantenere la concentrazione giusta per vincere il titolo. Poi a metà gara, se le cose andassero in un certo modo, si potrà pensare anche a gestire.

Per Bagnaia quindi una gara attendista per il titolo, le sembra la tattica più accorta? Credo che la cosa migliore è che Bagnaia non faccia calcoli, non si accontenti di arrivare quattordicesimo qualora Quartararo dovesse vincere. Dovrà solo mantenere la concentrazione giusta per questa gara.

Quartararo dovrà vincere, potrebbe incappare in qualche errore? Per Quartararo questo sarà l’unico risultato, non dovrà fare calcoli per sperare di vincere il Mondiale.

I piloti Ducati saranno un aiuto per Bagnaia per questa gara? Questi sono discorsi da bar, poi seBagnaia fosse in difficoltà vedremo come evolveranno le cose.

Cosa farà Marc Marquez? Marquez credo che sia un pilota competitivo già per la prossima stagione. In questo momento non è molto aiutato dalla Honda ma in futuro potrebbe veramente tornare ai suoi livelli.

Dopo 50 anni un pilota italiano potrebbe vincere su una moto italiana come Agostini con la MV Agusta… Una grande cosa se questo avvenisse e se un pilota italiano tornasse a vincere il Mondiale su una moto italiana.

Qual è il suo giudizio su Bagnaia? Lo conosco, Bagnaia è un pilota tranquillo, meriterebbe veramente di diventare campione del Mondo.

Il suo pronostico MotoGp: chi vincerà il Mondiale? Se Bagnaia non sarà sfortunato, se qualche pilota non lo toccherà magari in una curva tutto dovrebbe andare per il meglio. Bisognerà mantenere sempre la concentrazione ideale naturalmente. Penso proprio in ogni caso che il Mondiale non potrà che essere suo. (Franco Vittadini)











