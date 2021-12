Pronostico Napoli Atalanta/ Bruscolotti: “Sfida apertissima!” (esclusiva)

Pronostico Napoli Atalanta, Bruscolotti: partita difficile per Spalletti

Sfida scudetto questa sera alle ore 20.45 al San Paolo tra Napoli e Atalanta, valida per la 16^ giornata di Serie A. Dopo il mezzo passo falso con il Sassuolo in settimana, la squadra campana torna protagonista in campo con la speranza di uscire indenne dalla sfida con la Dea e dunque preservare la prima posizione in classifica.

Impresa ben difficile se consideriamo che la squadra bergamasca vanta uno stato di forma eccezionale e pure solo in settimana ha inferto un dolorosissimo 4-0 anche al Venezia. Per il Napoli si prospetta oggi una partita durissima, a cui si ci avvicina con preoccupazione, date le tante defezioni occorse in questi ultimi giorni: chissà però che dirà il campo. Per presentare questo match abbiamo sentito Giuseppe Bruscolotti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Pronostico Napoli Atalanta, che partita sarà? Una partita difficile per i tanti assenti per il Napoli come Koulibaly, Osimhen o Anguissa. Si pensava che mancassero per la Coppa d’Africa invece purtroppo non ci sono adesso…

Come vede il Napoli stasera quindi? Sarà un Napoli che dovrà sopperire a queste assenze contro una squadra molto forte come l’Atalanta, difficile sempre da affrontare.

Politano match winner dell’incontro? Dipende se avrà recuperato bene dalla positività al Covid, una condizione necessaria per disputare un buon incontro.

Potrebbe essere Mertens invece il matchwinner dell’incontro. In questo senso penso proprio che il Napoli non abbia problemi in attacco, i problemi sono a centrocampo e in difesa per i tanti giocatori assenti per infortunio.

Crede che l’Atalanta possa lottare per lo scudetto? Se l’Atalanta vorrà puntare a vincere lo scudetto dovrà sicuramente avere continuità durante questo campionato. Per una formazione bergamasca che comunque ha sempre fatto bene in questi anni.

Che Atalanta si aspetta al Maradona? L’Atalanta giocherà sempre al suo solito modo, per il Napoli sarà importante puntare giocare sull’uno contro uno per poter fare bene in questa partita.

Come vede il duello dei portieri Ospina – Musso? Il ruolo dei portieri è sempre importante e purtroppo devo dire che Ospina ha qualche responsabilità nella partita di Reggio Emilia col Sassuolo.

Il suo pronostico su Napoli Atalanta. E’ una partita apertissima dove potrebbe succedere veramente di tutto.

