Pronostico Napoli Cagliari/ Ielpo: “Semplici può salvarsi!” (esclusiva)

PRONOSTICO NAPOLI CAGLIARI: IL PUNTO DI MARIO IELPO!

Incontro di grande importanza quello in programma oggi tra Napoli e Cagliari, alle ore 15.00 tra le mura dello Stadio Maradona, per la 34^ giornata della Serie A. Dopo il successo strappato per 2-0 contro il Torino di Nicola nell’ultimo turno, gli azzurri di Gattuso tornando in campo, impegnati in dura lotta per un biglietto che vale la prossima Champions league: a dar fastidio anche Milan e Juventus, molto vicini, che faranno di tutto per entrare nella top four della classifica di campionato e rimanerci.

Contro oggi un Cagliari in netta ripresa, che ha appena regolato con un chiaro 3-2 anche la Roma di Fonseca: i sardi con la 17^ posizione e 31 punti messi da parte ancora non sono sicuri della salvezza a fine anno e devono riscattarsi al più presto. Per presentare questo match abbiamo sentito Mario Ielpo: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? C’è un Napoli che sta attraversando un grande momento di forma e un Cagliari che è risalito in classifica. Dovrebbe essere una bella partita.

Napoli in pole position per la Champions? E’ così, il Napoli al di là dell’Atalanta che avevo già pronosticato al secondo posto, è la squadra più in forma di quelle che lottano per la Champions. Con un Milan con tanti problemi ma anche con tanti infortuni che condizionano il suo rendimento. E una Juventus di cui non si può mai sapere come si comporta.

Tanti meriti a Gattuso per il campionato del Napoli… Gattuso è un allenatore molto valido, molto bravo e questa posizione in classifica del Napoli dipende anche da lui. Gattuso ha solo un torto, si perde solo in polemiche inutili come già succedeva al Milan che in effetti potrebbe anche evitare!

Quanto è stato importante l’ingaggio di Semplici per il Cagliari? Molto perchè Semplici ha dato stabilità, equilibrio al Cagliari, una cosa molto importante per la formazione sarda.

Cagliari in grande forma squadra sarda verso la salvezza… Il Cagliari ha ampie possibilità di salvezza. Le vittorie col Parma e con la Roma in questo senso sono state molto importanti. Il Torino è la squadra più in forma tra le squadre in lotta per la salvezza. Il Benevento mi sembra cotto. Il Cagliari si giocherà la permanenza in serie A con il Benevento e lo Spezia.

Insigne – Pavoletti gli uomini match? Sì Insigne e chi giocherà in porta del Cagliari che potrebbe essere decisivo per la formazione di Semplici con le sue parate.

Il suo pronostico su quest’incontro. Dico Napoli anche se tiferò Cagliari dove ho passato anni meravigliosi. Del resto il mio cuore è diviso tra Milan e Cagliari, le squadre della mia carriera, della mia vita.

(Franco Vittadini)



