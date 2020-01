Pronostico Napoli Fiorentina/ De Sisti: partita decisiva per entrambe (esclusiva)

Partita importante stasera alle ore 20.45 allo stadio San Paolo, che ospiterà l’anticipo Napoli Fiorentina. Il Napoli di Gennaro Gattuso è reduce dalla sconfitta all’Olimpico per 1-0 contro la Lazio, mentre la Fiorentina di Beppe Iachini domenica scorsa è tornata al successo battendo al Franchi per 1-0 la Spal. Incontro in ogni caso di alto significato per il futuro delle due squadre, che erano partite con ben altri obiettivi all’inizio del campionato. Per presentare Napoli Fiorentina abbiamo sentito Giancarlo De Sisti in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Napoli Fiorentina che partita sarà? Una partita di quelle che conteranno molto, sia per il Napoli sia per la Fiorentina. La posta in gioco sarà veramente alta.

Per il Napoli dunque partita decisiva per il futuro? Secondo me sarà decisiva per entrambe. Il Napoli puntava a traguardi molto più importanti, d’altro canto pure la Fiorentina era partita con progetti ambiziosi durante questo campionato.

Che match si attende dalla squadra di Gattuso? Una partita interpretata secondo la sua mentalità calcistica, quindi un Napoli d’attacco e grintoso.

Come giudica lo stesso Gattuso? È un allenatore molto valido, che col Milan aveva fatto molto bene, destinato a una carriera importante in futuro.

Fiorentina tornata al successo ma ancora manca il gioco, quali i motivi? Bisogna trovare i giusti automatismi per poter vedere la Fiorentina di Iachini esprimersi nel modo migliore.

Che match si aspetta dalla Viola? Una partita coperta come quella di Bologna.

Chiesa opaco e l’assenza di Ribery, quanto manca alla Fiorentina il rendimento di questi due campioni? Tanto perché Chiesa e Ribery sono i due giocatori che sarebbero capaci di cambiare il volto di una partita, sono dunque essenziali nel reparto offensivo.

Il suo pronostico su Napoli Fiorentina? Partita difficile per i viola con un Napoli che avrà bisogno assoluto di vincere. Alla Fiorentina potrebbe andare bene anche un pareggio, credo sia nelle sue possibilità. (Franco Vittadini)



