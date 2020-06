Pronostico Napoli Juventus/ Savoldi: “Finale equilibrata e Dybala..” (esclusiva)

E’ attesa questa sera alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma la finalissima per la Coppa Italia tra Napoli e Juventus e davvero siamo impazienti di dare il via a questo match che promette scintille. Benchè la finale si svolgerà a porte chiuse, in una situazione quasi surreale pure l’attesa è grande: in campo gli azzurri che hanno ottimamente avuto ragione dell’Inter di Conte, come i bianconeri che invece hanno superato il Milan di Pioli. Difficile al momento immaginare un pronostico netto di Napoli-Juventus, considerando la posta in palio, ma pure il valore dei due schieramenti, di nuovo protagonisti dopo tre mesi di stop al calcio. Per scoprire chi si aggiudicherà la finale della Coppa Italia e presentare la sfida tra Napoli e Juventus abbiamo sentito Giuseppe Savoldi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questa finale? Dovrebbe essere una finale equilibrata, una finale con le due squadre in grado di giocarsi entrambi la partita.

Una Juventus pronta a prendere in mano la partita, un Napoli pronto a agire di rimessa come con l’Inter? Credo invece che questa partita possa essere diversa, con le due squadre pronte a interpretare quest’incontro in modo diverso. Due squadre che a secondo dello svolgimento di questo match potrebbero giocare entrambe in attacco. Poi vedremo quello che succederà. Con l’Inter il Napoli aveva giocato in difesa perchè aveva dovuto subire l’azione di una squadra più forte.

Sarà Dybala l’uomo in più dei bianconeri? Dybala quando è in giornata è in grado sempre di risolvere un incontro e potrebbe farlo anche stavolta…

La difesa punto di forza della squadra di Gattuso? La difesa del Napoli ha già dimostrato proprio con l’Inter di essere tornata a ottimi livelli, con un Koulibaly e un Maksimovic che si sono espressi a grandi livelli!

Dove si deciderà questo match? Negli episodi, sono sempre i giocatori che decidono le partite, gli incontri.

E le mosse tattiche degli allenatori, qualche cambio durante quest’incontro? No gli allenatori fanno poco nel calcio, sono i giocatori che decidono le partite!

Il suo pronostico su quest’incontro, anche da ex giocatore del Napoli? Spero ovviamente che possa essere il Napoli a vincere questa finale di Coppa Italia contro la Juventus.

(Franco Vittadini)



