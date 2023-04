Pronostico Napoli Milan/ Bruscolotti: “Diavolo tenace, ma Spalletti…” (esclusiva)

PRONOSTICO NAPOLI MILAN: IL PUNTO DI GIUSEPPE BRUSCOLOTTI

Napoli Milan è il grande big match nella 28^ giornata di Serie A: appuntamento alle ore 20:45 di domenica 2 aprile, ma soprattutto un anticipo dei quarti di finale di Champions League: forse è questo il reale tema al Diego Armando Maradona perché, se parliamo di campionato, almeno il Napoli è assolutamente tranquillo perché l’enorme vantaggio acquisito ha ormai portato in dote uno scudetto stramieritato, con il solo punto di domanda su quando potrà essere festeggiato aritmeticamente, al netto di scaramanzie che ormai non sono più di stanza nemmeno a Castelvolturno.

Il Milan invece, sconfitto a Udine prima della sosta, deve conquistare un posto per la qualificazione in Champions League e rischia parecchio perché la concorrenza è folta. Sulla carta gli azzurri appaiono nettamente favoriti ma è sempre una classica e il Milan cercherà di fare una grande partita con Osimhen come al solito e Giroud che potrebbero essere i protagonisti di questo match. Per un pronostico su Napoli Milan IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva Giuseppe Bruscolotti, ex difensore e capitano azzurro.

È il giorno di Napoli Milan: che partita si aspetta? È sempre una classica del calcio italiano, stasera però non dovrebbe esserci storia sulla carta perché il Napoli è veramente forte. Il Milan cercherà in ogni caso di fare la sua partita, di mettere tutto il suo orgoglio contro il Napoli.

Quanto conta Spalletti per il Napoli? Tantissimo: Spalletti sta dando motivazioni, forse sono proprio quelle l’aspetto principale che sta consentendo al Napoli di disputare una grande stagione.

La regia di Lobotka quanto potrebbe contare in questa partita? Lobotka è un giocatore e un regista di notevole valore. Ricopre veramente bene il suo ruolo ed è fondamentale per questo Napoli.

Dall’altra parte c’è invece Tonali… Un buon giocatore e importante per il Milan, ma personalmente ritengo Lobotka molto più forte di lui.

Qual è il problema del Milan che va spesso a corrente alternata? Sinceramente non saprei: bisognerebbe essere all’interno dell’ambiente o conoscere bene la situazione per esprimere un giudizio.

In ogni caso che Milan si aspetta a Napoli? Un Milan orgoglioso e tenace, che proverà a fare la sua partita cercando di salvare la sua immagine, e di migliorare una stagione che, stando al match di questa sera, si trova davvero lontano dal Napoli.

Qual è il suo pronostico su Napoli Milan? Vedo il Napoli favorito in questo incontro.

