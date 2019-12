Pronostico Napoli Parma/ Savoldi: gli azzurri dovranno fare il match! (esclusiva)

Oggi alle ore 18.00 per la 16^ giornata di Serie A si accenderà la sfida tra Napoli e Parma, una partita tutta da vedere, da capire e non solo per la classifica ma anche per l’addio di Carlo Ancelotti e per l’arrivo di Rino Gattuso. Vedremo quindi che Napoli sarà in questo anticipo del sabato di campionato, contro un Parma che in trasferta sa spesso farsi valere, come dimostra l’ultimo successo a Genova con la Sampdoria. Per il Napoli si apre così una nuova stagione contro una squadra quella emiliana non facile da affrontare. I tre punti però saranno necessari per gli azzurri, ma bisognerà stare attenti ai contropiedi, alle ripartenze di Gervinho e compagni. Per presentare questo match abbiamo sentito Giuseppe Savoldi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Dipenderà dal Napoli, da come interpreterà, giocherà quest’incontro, saranno gli azzurri che dovranno fare il match. Poi il Parma potrebbe rispondere nel modo adeguato, nel modo migliore.

Si aspettava l’addio di Ancelotti dal Napoli? Diciamo che se ne parlava da tempo, sono mancati i risultati e Ancelotti ha pagato tutto questo. Rispetto alla scorsa stagione il Napoli sta facendo fatica in campionato e anche per questo Ancelotti è stato esonerato.

Come giudica il suo lavoro in questa squadra? Ancelotti come allenatore non si discute, anche dal punto di vista umano naturalmente. Possiamo dire che ha pagato alcune sue scelte, un Napoli che lui ha costruito questa stagione non nella maniera ideale.

E ora Gattuso cosa potrebbe cambiare nel Napoli già da quest’incontro? Questo sarà tutto da vedere, bisognerà aspettare alcune giornate, bisognerà aspettare cosa succederà…

Llorente nell’undici iniziale contro il Parma? Non lo so se Llorente possa essere proprio l’attaccante giusto per perforare la difesa del Parma. Bisognerà capire anche come si disporrà il Napoli in campo, non sarà solo lui il giocatore più importante. Conterà come si muoverà tutta la squadra!

Ducali squadra pericolosa in trasferta che match si aspetta al San Paolo dalla squadra di D’Aversa? Dipenderà sempre dal Napoli quest’incontro, con un Parma che potrebbe approfittare dell’atteggiamento degli azzurri, delle varie situazioni di gioco che si svilupperanno durante la partita.

Sarà Gervinho l’uomo in più in questa partita? Potrebbe essere anche lui il giocatore più pericoloso del Parma con la sua velocità, la sua rapidità di gioco.

