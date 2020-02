Pronostico Napoli Torino/ Bruscolotti: Gattuso ok, Insigne si riprenderà (esclusiva)

Questa sera i riflettori si riaccendono al San Paolo con la sfida per la 26^ giornata di Serie A tra Napoli e Torino, match di gran peso a cui i campani approdano dopo il buon pari trovato contro il Barcellona negli ottavi di Champions league. E’ dunque un buon momento per la squadra di Gattuso, che deve però proseguire fino a fine stagione: non così per il Torino, dove il cambio allenatore per ora non ha sortito grandi effetti. Anzi i granata sono scivolati parecchio in classifica e arrivano alla trasferta campana con alle spalle ben quattro KO di fila (e un match ancora da recuperare). Per presentare la sfida Napoli Torino, abbiamo sentito Giuseppe Bruscolotti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Il Napoli partirà favorito, anche se poi le partite sono tutte da giocare, da vedere fino in fondo…

Ha visto un buon Napoli col Barcellona? Mi è piaciuto, il Napoli ha giocato bene, ha offerto una buona prova. E’ vero poi che di fronte aveva una grande squadra come il Barcellona. Un Barcellona che al ritorno dovrebbe essere favorito, da un punto di vista tecnico è sicuramente superiore!

Un giudizio su Gattuso. E’ bravo sta lavorando bene, anche grazie a lui il Napoli si è avvicinato all’Atalanta con un filone di partite e risultati importanti.

Si potrà raggiungere l’Atalanta ? L’Atalanta resta sempre lontana sta disputando un’altra stagione straordinaria e le partite alla fine del campionato diminuiscono. C’è anche la Roma che sta facendo benino davanti al Napoli. Sarà difficile raggiungere la formazione bergamasca anche se provare non costa certo niente…

Mertens come Hamsik, 121 gol da ricordare… Quando parlano i numeri sono più eloquenti di ogni cosa. Mertens ha fatto un bellissimo gol col Barcellona. E’ entrato nella storia del Napoli. Un giocatore eccezionale sempre in grado di dare la sua impronta a ogni partita.

E Insigne? Anche lui si sta riprendendo a poco a poco.

Una chance per Lozano invece? Non lo so sono stati spesi tanti soldi per comprarlo ma non gioca mai. E’ sempre in tribuna, in panchina. Non so proprio cosa dire. Ci saranno delle ragioni che non conosco…

Il Torino rischia la B? Credo di no vista la rosa che ha il Torino, ma il Toro sta passando un momento no. Dovrà cercare di riprendersi al più presto!

Che prestazione si attende dalla formazione granata al San Paolo? Credo che possa lottare per il pareggio.

Il suo pronostico su Napoli Torino. Vedo un successo del Napoli.

(Franco Vittadini)



