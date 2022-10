Pronostico Napoli Torino/ Bruscolotti: “Occhio ai granata” (esclusiva)

PRONOSTICO NAPOLI TORINO: PARLA GIUSEPPE BRUSCOLOTTI (ESCLUSIVA)

Un piccolo esame di maturità, Napoli Torino di questo pomeriggio alle ore 15.00 allo stadio Diego Armando Maradona per il Napoli in testa alla classifica con l’Atalanta a 17 punti dopo la grande vittoria in casa del Milan, un Napoli che cercherà di confermare il suo stato di forma contro il Torino, squadra sempre ostica anche se reduce da una sconfitta. Partita quindi ostica per Spalletti contro Juric, capace sempre di inventare qualsiasi alchimia tattica. Per un pronostico su Napoli Torino abbiamo sentito Giuseppe Bruscolotti in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Un pronostico su Napoli Torino che partita sarà? Vedo il Napoli favorito, ma tutte le partite sono da giocare, con un Torino poi che è sempre una buona squadra.

Questo Napoli è da scudetto o cederà a fine campionato? Aspettiamo e vedremo cosa succederà, certo se avrà continuità anche in futuro potrà candidarsi a vincere lo scudetto.

Chi sarà il match winner di Napoli Torino? Simeone sta giocando bene ma in questo momento Raspadori e Kvaratskhelia sono sicuramente superiori, stanno facendo grandi cose.

Le incursioni di Lozano decisive per il Napoli? Lozano è imprevedibile, può dire la sua, fare bene e essere importante contro il Torino.

Le invenzioni di Juric quanto potrebbero contare? Il Torino è una buona squadra, superiore a Lecce e Spezia altre formazioni che il Napoli ha incontrato. Non sarà semplice affrontarlo.

A cosa potrà puntare il Torino quest’anno? A un campionato di centro classifica.

Il suo pronostico su Napoli Torino? Credo che, visto il momento che sta attraversando, il Napoli sia favorito per il successo. (Franco Vittadini)

