Pronostico Parma Napoli/ Bruscolotti: “Sarà sicuro successo azzurro” (esclusiva)

E’ la sfida tra Parma e Napoli, il primo impegno per la formazione di Gattuso per la prima giornata del campionato di Serie A 2020-21: fischio d’inizio fissato alle ore 12.30 oggi, domenica 20 settembre. E’ dunque con una trasferta tutta da decifrare che comincia il cammino dei partenopei, che pure hanno vissuto un’estate bollente tra trame di calciomercato: di fronte poi i ducali che hanno da poco cambiato allenatore e che oggi saranno guidati dalla panchina da Fabio Liverani. La sfida sarà comunque in ogni caso veramente interessante e chissà che magari possa venir decisa da qualche volto nuovo della rosa di Gattuso, magari da Osimhen, che nelle amichevoli estive ha mostrato parte del suo talento. Per presentare Napoli – Parma abbiamo sentito Giuseppe Bruscolotti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? La prima partita di campionato è sempre un po’ particolare, ma credo nel Napoli, credo che il Napoli possa fare una buona partita.

Come sarà il Parma di Liverani contro il Napoli? In ogni caso anche col nuovo Parma di Liverani i valori tecnici non dovrebbero cambiare con la squadra di Gattuso favorita.

Dove potrà arrivare il Parma? La salvezza poi alla fine dovrebbe essere l’obiettivo del Parma.

Quali saranno invece gli obiettivi del Napoli questa stagione? Dovremo intanto vedere come finirà questa campagna acquisti a cui si dovrebbe assistere a molte partenze. Del resto la rosa è ancora molto ampia, bisognerà poi capire chi partirà dal Napoli.

Che Napoli si aspetta a Parma? Un Napoli convincente pronto a far vedere il suo miglior valore, la sua superiorità tecnica. Con un Gattuso che sa dare sempre la sua grinta personale alla squadra.

Osimhen rivelazione del Napoli… Vedremo in che posizione del Napoli giocherà. Osimhen ama molto sfruttare gli spazi, bisognerà comprendere se questo basterà per poter vedere un grande Osimhen questa stagione.

Il suo pronostico su quest’incontro. Vedo il successo del Napoli.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA