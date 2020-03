Pronostico Real Madrid Barcellona/ De Sisti: sfida aperta al Bernabeu (esclusiva)

Questa sera alle ore 21.00 si accenderà per la 26^ giornata della Liga El Clasico, ovvero il big match tra Real Madrid e Barcellona, la sfida più attesa della stagione. Sono ovviamente tanti gli elementi che rendono questo scontro così speciale, ma certo non dimentichiamo anche il peso che avranno i punti messi in palio per il campionato, con le due squadre che si giocano la prima posizione della classifica. Ecco infatti che i Blancos tornano oggi a giocare in casa, solo da secondi in classifica, dopo il KO subito contro il Levante, che pure ha permesso ai rivali blaugrana il grande sorpasso in vetta nell’ultimo turno (dove Messi e compagni hanno travolto l’Eibar). Ci attende dunque una sfida piò che bollente, il cui verdetto par a dir poco complicato da fissare. Per presentare Real Madrid Barcellona abbiamo sentito Giancarlo De Sisti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come sarà questo Real Madrid – Barcellona? Una bella partita, come ogni volta è El Clasico, uno degli incontri più emozionanti, più affascinanti di tutta Europa, di tutto il mondo.

Real in difficoltà nelle ultime sfide: che partita si aspetta dalle merengues? Si può anche dire che il Real non ha fatto ben ultimamente in Liga, che ha perso col Manchester City ma El Clasico è un incontro a sè. Zidane è sempre in grado di leggere bene le partite, di inventare qualsiasi cosa. Non si può sapere come si svolgerà questo match, come si deciderà visto che si affrontano due delle più grandi squadre del mondo.

Il Barcellona potrebbe accontentarsi del pareggio? No il Barcellona gioca sempre per vincere e manterrà questa sua filosofia calcistica anche stasera.

Quanto conterà il duello Courtois – Ter Stegen? Sono entrambi portieri eccezionali. Sarà un grande duello con Courtois capace sempre di parate fantastiche e d’altro canto Ter Stegen che non è da meno del portiere belga.



Bale – Griezmann matchwinner dell’incontro? Potrebbe anche essere visto che sono due attaccanti di razza, due giocatori di grande valore tecnico.

Quanto conta avere in campo un fuoriclasse come Messi? Gattuso gli ha messo una gabbia col Napoli ma sappiamo che Messi è sempre capace di fornire prestazioni incredibili. E’ un fuoriclasse e lo dimostra sempre. Il Barcellona è fortunato a averlo in squadra stasera.



Se il Real Madrid avesse ancora Cristiano Ronaldo… E’ così, del resto non c’è e un campione come lui manca tanto al Real attuale. Cristiano Ronaldo infatti è ancora decisivo nella Juventus…

Chi è più forte tra Messi e Cristiano Ronaldo? Sono tutti e due giocatori fortissimi, due fuoriclasse assoluti, sono entrambi capaci di qualsiasi cosa…

Dove si deciderà questa sfida? Ci sono tanti calciatori di valore, poi potrebbero essere in tanti a decidere questa sfida, tanti episodi che potrebbero determinare il risultato.

Il suo pronostico su Real Madrid Barcellona. Vedo un successo del Real Madrid o un successo del Barcellona. Non vedo un pareggio.

(Franco Vittadini)



