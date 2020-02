Pronostico Roma Bologna/ Savoldi: emiliani tosti, all’Olimpico sarà lotta (esclusiva)

Un anticipo di lusso in questo venerdì 7 febbraio per la 23^ giornata di Serie A: all’Olimpico alle ore 20.45 si accenderà infatti la sfida tra Roma e Bologna. Ecco dunque che stasera torneranno in campo i giallorossi, arrabbiati dopo il KO subito un po’ a sorpresa contro il Sassuolo: di contro ci saranno però gli emiliani di Mihajlovic, esaltati dopo la vittoria occorsa nel precedente turno sul Brescia. in palio però ci saranno tre punti che verranno moltissimo per la classifica di campionato: alla vigilia del turno la Roma . sempre in lizza per un posto in Champions league, mentre il Bologna lotta nella top ten. Per presentare Roma Bologna abbiamo sentito una bandiera del club emiliano, Giuseppe Savoldi: eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita con una Roma che non sta giocando al massimo e si troverà di fronte un ottimo Bologna che sta esprimendo un buon calcio.

Cosa ne pensa dell’addio di Florenzi? Florenzi aveva finito il suo ciclo alla Roma ha fatto bene ad andarsene. Anche se è una cosa certa è stato trattato veramente male…

Tante assenze nei giallorossi: potrebbe essere un problema? Sicuramente può essere un problema, una cosa che si sta ripercuotendo sul rendimento della formazione di Fonseca. Una Roma in ogni caso sempre tra alti e bassi.

Roma a trazione anteriore col Bologna? Vedremo poi come si svolgerà questo match, come si evolverà il confronto con la formazione emiliana.

Che Bologna si aspetta all’Olimpico? Un Bologna tosto, pronto a giocarsi la sfida con la Roma fino in fondo!

Qual è la forza di questo Bologna? La compattezza, lo spirito di gruppo, il carattere che gli sta dando il suo allenatore Sinisa Mihajlovic. Il Bologna è veramente l’espressione di tutto questo…

Barrow o Sansone in attacco? Queste poi sono scelte che spetteranno allo stesso Mihajlovic.

Il suo pronostico su Roma Bologna. Potrà succedere di tutto, è un incontro aperto a qualsiasi risultato.

Un suo giudizio su Mihajlovic. Lo ammiro come allenatore e anche come sta combattendo la sua malattia, la sua battaglia. Una grande persona in tutti i sensi…

(Franco Vittadini)



