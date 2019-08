Pronostico Roma Genoa/ Dal Moro: “Partita mai facile contro Andreazzoli!” (esclusiva)

Roma Genoa, alle ore 20:45 di domenica 25 agosto, rappresenta l’esordio della formazione giallorossa nel nuovo campionato di Serie A 2019-2020. Una Roma che promette di far bene e spera di poter portare a casa i tre punti, ma una Roma che dopo gli addii dolorosi di De Rossi e Totti, e dopo essersi affidata a Paulo Fonseca come nuovo allenatore, ha salutato altri elementi pregiati della rosa (El Shaarawy e Manolas) e appare indebolita rispetto allo scorso anno. Certo c’è stata la conferma di Dzeko che ha rinnovato il contratto, ma non sono arrivati giocatori in grado di dare qualcosa in più alla formazione giallorossa; il Genoa ha puntato su Aurelio Andreazzoli (grande ex) come nuovo allenatore, e vuole riscattare una stagione deludente nella quale ha rischiato anche la retrocessione. Sulla carta la Roma è favorita, ma le prime giornate di campionato sono sempre imprevedibili: vedremo quello che succederà stasera, intanto per un pronostico su Roma Genoa IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’ex difensore giallorosso Filippo Dal Moro.

Che andamento prevede in questa Roma Genoa? La Roma è favorita ma dovrà stare attenta: nelle prime gare di campionato le squadre giocano con meno tatticismi e facendo meno calcoli, il Genoa arriva all’Olimpico per dire la sua.

Che Roma si aspetta all’esordio in campionato? Mi aspetto una buona Roma, ma in generale devo dire che la squadra non è uscita rinforzata dal calciomercato: le cessioni di elementi come Manolas e El Shaarawy rischiano di farsi sentire.

Cosa pensa di Paulo Fonseca? Sarà la rivelazione del campionato? Vedremo, ma non è facile affrontare un campionato come quello di Serie A. In più allenare in una piazza come Roma porta tanta pressione, non è un compito semplice.

Come disporrà l’attacco il tecnico portoghese? Credo che oltre a Dzeko, che sarà il riferimento offensivo, Fonseca punterà su due esterni di qualità come Justin Kluivert e Perotti, per avere anche velocità almeno su un esterno.

Il Genoa sarà pronto a giocarsi la partita all’Olimpico? Sì, come tutte le squadre che ormai giocano in modo aperto senza rinunciare ad attaccare. Andreazzoli da ex vorrà fare bene, in più è un allenatore che ha sempre sviluppato un calcio propositivo.

Sarà un campionato da centro classifica per i rossoblu? Il Genoa è cambiato molto, c’è un allenatore nuovo e ci sono nuovi calciatori. E’ difficile dire quello che succederà: lo vedremo con il tempo, certo un buon inizio potrebbe già fare la differenza.

Il suo pronostico su Genoa Roma? Mi aspetto una partita combattuta: la Roma faticherà, ma alla fine penso che sarà in grado di portare a casa la vittoria.

