Pronostico Roma Juventus/ Cuccureddu:”Lupa arrabbiata: risultato incerto” (esclusiva)

PRONOSTICO ROMA JUVENTUS: IL PUNTO DI CUCCUREDDU

Sarà Roma Juventus il big match della 2^ giornata del Campionato di Serie A: fischio d’inizio atteso questa sera alle ore 20.45 tra le mura dello stadio Olimpico della Capitale. Subito uno scontro eccezionale dunque in queste prime battute della nuova stagione 2020-21 e appuntamento cui Fonseca e Pirlo non possono perdere. I giallorossi infatti arrivano alla sfida casalinga dopo lo smacco del 3-0 a tavolino deciso contro il Verona, per l’irregolarità nello schieramento di Diawara: di contro ecco la Vecchia Signora, che invece ha ben debuttato nel campionato di Serie A, infliggendo un pesante 3-0 alla Sampdoria di Ranieri. E nel mezzo tante vicende anche extra calcistiche (dalle voci di calciomercato su Edin Dzeko, fino al chiacchieratissimo “Caso Suarez”), che tengono l’alta l’attenzione dei tifosi in vista di questo big match. Per presentare Roma Juventus abbiamo sentito Antonello Cuccureddu: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Bisogna dire che la Roma sarà molto arrabbiata dopo quello che è successo a Verona per il caso Diawara, un dato di fatto importante anche se non basta questo per decidere l’esito di un incontro.

Cosa pensa proprio di tutto questo? E’ stata fatta una leggerezza che poteva essere evitata e la Roma se perdesse con la Juventus rischierebbe di rimanere a zero punti dopo due giornate…

Si parla tra l’altro di Fonseca già sotto esame pensa che possa arrivare veramente Allegri… Non so, solo dopo due giornate cambiare Fonseca sarebbe una cosa forse affrettata…

E cosa pensa della vicenda Suarez? Se qualcuno dovrà pagare bisognerà farlo, rispettando il regolamento le carte federali. Poi però prima di dare un giudizio affrettato bisogna veramente vedere come siano andate le cose, cosa sia successo veramente.

Parlando della partita quali saranno i match winner dell’incontro? I centrocampisti della Juve sono molto forti e sanno difendere oltre che offendere. Una cosa importante per l’esito di Roma – Juventus, che potrebbe dipendere anche da tutto questo

Anche i due attacchi sono molto forti… C’è Cristiano Ronaldo che è un vero fenomeno. Se poi oltre a lui gioca anche Dybala si capisce la qualità tecnica del reparto offensivo bianconero.

E la Roma? Se pensiamo che nella Roma gioca Dzeko, un attaccante di grande valore capiamo che il calciatore bosniaco potrebbe aiutare molto la squadra di Fonseca. Dzeko, segna, fornisce assist e sa fare sempre salire la squadra.

La Roma come interpreterà questo match? Giocherà coperta, cercando così di fermare la Juventus nel modo migliore possibile.

Il suo pronostico su quest’incontro. Do sempre la Juve favorita, anche considerando la mai appartenenza e la mia identità bianconera. Magari giocando in casa la Roma avrà però più possibilità di fare risultato. Un risultato sempre incerto come sempre succede nel calcio.

Cosa mancherà a Roma – Juventus? Il pubblico, i tifosi che fanno parte del calcio e magari avrebbero sostenuto in più la formazione giallorossa. E’ triste dirlo ma assistere a una partita di calcio senza tifosi è come vedere un film muto al cinema. Non bastano certo mille tifosi per cambiare le cose rispetto a uno stadio pieno. Ma per ora dobbiamo accettare questa situazione visto che il problema Covid non è stato ancora risolto!

(Franco Vittadini)



