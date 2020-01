Pronostico Roma Lazio/ Bonetti: può vincere Fonseca e con Kluivert… (esclusiva)

Questa sera, alle ore 18,00 si accenderà per la 21^ giornata di Serie A, la sfida tra Roma e Lazio, il grande Derby della Capitale, partita che pure sarà di altissima classifica per il primo campionato Italiano. Ricordiamo infatti che a oggi, la squadra di Fonseca, dopo anche il facile successo con il Genoa, è ferma alla quarta piazza, in piena zona Champions. Ancor più in su troviamo invece la Lazio di Inzaghi, terza in graduatoria e certo contendente seria per lo scudetto, e tra le formazioni più in forma del campionato. I due club dunque tornano in campo oggi con grandi ambizioni, desiderosi poi di riscattarsi dalla doppia eliminazione in Coppa Italia vissuta solo in settimana. Per presentare il Derby dell’Olimpico tra Roma e Lazio questo abbiamo sentito Dario Bonetti, uno dei tre giocatori a aver disputato tutti i quattro derby italiani: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo derby? Una partita molto bella, molto combattuta, come del resto sono tutti i derby.

Dove si deciderà il match? Il derby è sempre una partita equilibrata, non si può mai dire come possa svolgersi, come possa andare.

Per la Roma un svantaggio un giorno di riposo in meno? E’ normale con un giorno di recupero in meno ci sono più problemi, c’è anche un giorno a disposizione in meno per allenarsi. In questo senso la Lazio dovrebbe essere avvantaggiata.

Kluivert nell’undici titolare? Potrebbe essere visto che poi la Roma punta molto sul suo gioco sugli esterni.

Quali potrebbero essere le cose a favore della Roma e quella a favore della Lazio in questo derby? La Roma ha un progetto che ha appena iniziato. La Lazio è da anni che sta andando avanti con una sua filosofia di gioco. Ha una squadra collaudata, ben rodata da tempo.

Caicedo preferito a Correa? Queste poi sono valutazioni che farà lo stesso Simone Inzaghi.

Il suo pronostico su Roma Lazio. Dico Roma.

Com’è il derby della Capitale? Un grande derby, pieno di emozioni, molto spettacolare come sono tutti i derby italiani. Del resto posso dire di essere uno di quei tre giocatori a aver disputato tutti i derby italiani e tutti sono molto belli, sono sempre da vivere fino in fondo…

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA