Pronostico Roma Milan/ Sella: “Sarà un pareggio stasera” (esclusiva)

Pronostico Roma Milan, Sella: sfida equilibrata!

Match clou all’Olimpico stasera alle 20.45, Roma Milan sarà il momento più atteso in questa giornata di campionato. La Roma viene dal successo di Cagliari, il Milan da quello in casa contro il Torino. Partita importante per verificare le ambizioni da scudetto della formazione rossonera mentre la Roma dovrà fornire finalmente una prova convincente, magari un successo con una delle big del campionato. Per presentare Roma Milan abbiamo sentito Ezio Sella in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Pronostico Roma Milan che partita sarà? Una partita molto tattica in cui le due squadre si dovrebbero studiare molto. Roma e Milan giocheranno molto coperte e i due reparti difensivi avranno molto valore in questo senso.

Una Roma altalenante finora, quali ne sono i motivi? La Roma è discontinua, ma bisogna anche capirlo. C’è stato l’episodio del Bodo, ma certe giornate storte possono venir fuori e la Roma poteva battere anche il Napoli se l’occasione di Mancini fosse andata in rete nel finale.

Una Roma positiva quindi? La Roma è una squadra giovane, Mourinho sta lavorando bene, costruendo una buona squadra e un buon gruppo. La Roma si sta comportando nel migliore dei modi. È una buona Roma, come conferma la sua posizione in campionato.

Un giudizio su Rui Patricio? È stato fatto un acquisto importante e i risultati si vedono. Rui Patricio è un portiere affidabile, di ottimo valore.

Lorenzo Pellegrini sarà il match winner dell’incontro? Lorenzo sta diventando un giocatore sempre più importante per la formazione di Mourinho. Un punto di riferimento della squadra, che distribuisce anche molti assist. Il suo valore non si mette in discussione e tanti club lo volevano, ma lui ha rinnovato il contratto con la Roma…

Quanto conterà il ritorno di Brahim Diaz e Theo Hernandez all’Olimpico? Molto perchè Pioli avrà a disposizione due calciatori essenziali per il Milan, fondamentali per il gioco e gli schemi della formazione rossonera.

Crede che il Milan possa tenere alla distanza in campionato o finirà come l’anno scorso? Penso che il Milan possa lottare per lo scudetto. L’esperienza dell’anno scorso dovrebbe essergli stata utile. Poi tutte le squadre hanno una flessione durante la stagione. Ma è un Milan che sta facendo bene e ha una rosa di calciatori molto affidabile.

Il suo pronostico su Roma Milan? Vedo un pareggio tra queste due squadre, che dovrebbero temersi molto e dare vita a una partita molto combattuta e molto equilibrata. (Franco Vittadini)

