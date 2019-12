Pronostico Sassuolo Napoli/ Savoldi: partita complicata per Gattuso (esclusiva)

Confronto molto bello stasera alle ore 20,45 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli, valido per la 17^ giornata di Serie A. Padroni di casa saranno i neroverdi di De Zerbi, che dopo anche aver recuperato il match col Brescia, dovranno fare ben attenzione a contenere la formazioni campana, ancora in cerca di equilibrio dopo il cambio di panchina. Quello di questa sera pare dunque un match in ogni caso che dovrebbe proporre molte emozioni, giocato sul filo dell’equilibrio: di certo gli appassionati non dovranno perderselo! Per presentare la sfida di Serie A tra Sassuolo e Napoli abbiamo sentito Giuseppe Savoldi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita difficile per il Napoli, non semplice per il Sassuolo. Difficile da interpretare da parte di entrambe le formazioni.

Le piace come gioca il Sassuolo? Si è no, è un Sassuolo che si esprime a corrente alternata.

Che partita si aspetta dalla formazione emiliana? Una partita convincente, di ottimo livello tecnico per raggiungere un risultato positivo per la compagine neroverde.

Quali sono le cause di questo inizio di campionato deludente del Napoli? Un po’ tutto l’assieme dal rapporto difficile tra società, presidente, giocatori. Una situazione sicuramente non ideale per il Napoli.

Cosa pensa possa fare Gattuso? Il suo non sarà un compito facile, dovrà cercare di risolvere tutti questi problemi, assemblare la squadra, farla giocare nel modo migliore possibile.

Che incontro si aspetta dagli azzurri? Credo che il Napoli possa e deva fare una prestazione importante, debba riscattarsi dalle ultime uscite negative.

Sarà Insigne il protagonista del Napoli? Insigne non sta vivendo un grande momento, è il capitano e si è preso molte responsabilità. Nonostante questo non riesce ad esprimersi nel modo migliore.

Il suo pronostico su Sassuolo e Napoli. E’ una partita difficile da decifrare, una partita da tripla.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA