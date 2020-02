Pronostico Sassuolo Roma/ Sella: “Mi aspetto una gara spettacolare” (esclusiva)

Sassuolo Roma, in programma alle ore 20:45 di sabato 1 febbraio alle ore 20:45 per la 22^ giornata di Serie A, è una partita che dovrebbe offrire ottimo calci. Gli emiliani, che vengono dal pareggio di Genova contro la Sampdoria (giocando un tempo e mezzo in inferiorità numerica) hanno bisogno assoluto di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica che ancora rappresenta una minaccia; la Roma di Paulo Fonseca ha disputato un grande derby dove ha messo sotto la Lazio, anche se ha portato a casa soltanto un pareggio utile comunque per rimanere da sola al quarto posto. Una Roma che vorrà tornare da questa trasferta con un successo per blindare ancor più la qualificazione in Champions League, sicuramente un traguardo che sarebbe visto in maniera assolutamente positiva da tutto l’ambiente. Per un pronostico su Sassuolo Roma, e per fare un punto sui temi principali che riguardano questa partita di Serie A, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva Ezio Sella.

Che partita si aspetta da Sassuolo Roma? Una bella partita, spettacolare; entrambe le squadre praticano un buon calcio e penso che anche questa sera lo faranno vedere.

Per il Sassuolo è una partita importante per il futuro della sua salvezza? Direi proprio di sì, perchè il Sassuolo ha bisogno di far punti per la salvezza. La rosa dei suoi giocatori è molto valida, il Sassuolo gioca ottimo calcio e al netto di oggi non dovrebbe mancare l’obiettivo; tuttavia, è importante fare punti per muovere la classifica!

Che cosa si aspetta da Domenico Berardi? Un buon incontro, del resto Berardi è un ottimo attaccante, cercato spesso dalle big del campionato italiano. Deve solo trovare continuità nel suo rendimento, nel suo standard di gioco.

Come giocherà la Roma a Reggio Emilia? Penso che potrebbe riconfermare la buona prestazione vista nel derby, in cui avrebbe meritato di vincere. Dovrebbe giocare molto alta, fare la partita, offrire un calcio propositivo.

Come vede il suo duello per la Champions League con l’Atalanta? Sarà un grande duello; l’Atalanta si sta confermando un’ottima squadra, anche a livello europeo. Penso che la sfida per il quarto posto possa concludersi sul filo di lana, magari anche all’ultima giornata.

Giudica positivo il lavoro svolto da Paulo Fonseca fino a questo momento? Posso dire che Fonseca ha avuto il merito di adattarsi al meglio al calcio italiano e di far disputare alla Roma un’ottima stagione, per quello che si è visto fino a oggi.

Santon o Kolarov nell’undici giallorosso? Considerato che il Sassuolo punterà molto del suo gioco sugli esterni, potrebbero essere confermati sia Santon che Spinazzola, che hanno giocato il derby e lo hanno fatto molto bene. Una nota di merito in particolare per Santon, che secondo me ha ottime qualità ma troppo spesso è stato frenato dagli infortuni.

Il suo pronostico su Sassuolo Roma? Dovrebbe essere una partita molto bella, una partita molto combattuta, giocata con un

ottimo calcio.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA