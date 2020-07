Pronostico Udinese Juventus/ Torricelli: “Lo scudetto va vinto subito!” (esclusiva)

Udinese Juventus, alle ore 19:30 di giovedì 23 luglio, è la partita che potrebbe consegnare lo scudetto ai bianconeri: per la 35^ giornata della Serie A 2019-2020 Maurizio Sarri fa visita a una squadra sostanzialmente salva dopo aver vinto una sfida fondamentale contro la Lazio, trovando la doppietta di un Cristiano Ronaldo salito a quota 30 gol in campionato – capocannoniere insieme a Ciro Immobile – ma soprattutto allontanando nuovamente la concorrenza. Con quattro gare da giocare, la Juventus sembra davvero ad un passo dal nono tricolore consecutivo e si lancia nel migliore dei modi verso la Champions League; potrebbe anche fare in modo che CR7 vinca la Scarpa d’Oro ma questo è eventualmente un dettaglio o comunque un accessorio, quello che conta sarà naturalmente mettere in bacheca l’ennesimo titolo. Per un pronostico su Udinese Juventus, e per presentare al meglio i temi che sono legati a questa partita della Dacia Arena, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva Moreno Torricelli.

Udinese Juventus, che partita si aspetta? E‘ la partita scudetto, quella che la Juventus vuole vincere per chiudere i conti in anticipo e mettere le mani sul nono campionato consecutivo; l’Udinese sta giocando bene ed è ancora alla ricerca di punti per la salvezza.

Friulani pronti a difendersi e a ripartire in contropiede? E’ la tattica che usano tutte le squadre quando giocano contro la Juventus, l’Udinese poi è particolarmente brava a farlo e dunque mi aspetto questa tattica anche da parte sua.

Okaka rientra dalla squalifica, potrebbe essere determinante? C’è lui ma c’è anche Lasagna, in attacco l’Udinese ha degli ottimi giocatori ma devo dire che presenta soluzioni valide in ogni reparto.

Pensa che Cristiano Ronaldo vincerà la classifica marcatori della Serie A? Cristiano è un fuoriclasse, è un cannibale la cui forza è quella di voler sempre vincere: la possibilità di mettere le mani sulla classifica marcatori c’è, sicuramente farà di tutto per vincerla.

La Juventus è ad un passo dal nono scudetto consecutivo: a chi vanno attribuiti i meriti, se il trionfo arriverà? A tutti: alla squadra, ovviamente al lavoro di Sarri, alla società che ha costruito questo gruppo.

Sarà ancora Dybala il protagonista di questo match? Penso che possa esserlo, del resto ha già dimostrato in questa stagione di essere veramente un giocatore di grande valore.

Il suo pronostico su Udinese Juventus? Spero che possa vincere la Juventus, in modo da potersi concentrare subito dopo sulla Champions League.

Aspettando il nono scudetto in fila, si pensa già al decimo? La Juventus ha fatto otto ed è vicina a fare nove: dovesse arrivare anche il decimo scudetto consecutivo, i bianconeri sarebbero senza alcuna discussione nella leggenda del calcio italiano.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA