Pronostico Udinese Napoli/ Bruscolotti: azzurri d’assalto, servono punti! (esclusiva)

Partita molto importante quella che si giocherà stasera per la 15^ giornata di Serie A alle ore 18.00 tra Udinese e Napoli, tra le mura della Dacia Arena. Si può dire tranquillamente che le due squadre non stanno attraversando un periodo favorevole in campionato e anzi in campionato paiono in crisi da diverse giornate. I friulani infatti sono reduci dal 3- 0 all’Olimpico con la Lazio (ma si sono rifatti in Coppa Italia ai danni del Bologna), mentre il Napoli torna in Serie A dal KO rimediato contro gli emiliani di Mihajlovic. In casa azzurra po il clima è pesante e soprattutto non sembrano risolti tutti quei problemi sorti ormai nelle ultime settimane tra giocatori, allenatore e dirigenza. Per presentare il match tra Udinese e Napoli abbiamo sentito Giuseppe Bruscolotti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita difficile per entrambe le formazioni che stanno attraversando un periodo difficile in campionato.

Come pensa possa interpretare quest’incontro la formazione bianconera? L’Udinese dovrà cercare solo di fare risultato, di portare a casa dei punti preziosi per la sua classifica.

Crisi di gioco o crisi di identità per il Napoli? E’ un po’ tutto, una crisi che interessa il Napoli in tutti i suoi aspetti, da cui bisogna cercare di risalire al più presto.

Sarà un Napoli all’arma bianca a Udine, un Napoli all’attacco? Credo proprio che il Napoli debba andare a Udine per cercare di portare a casa i tre punti.

Lozano dovrebbe partire titolare? No visto che Lozano è stato preso per rimpiazzare i giocatori titolari del Napoli. Lui di solito parte dalla panchina.

Quali sono gli obiettivi del Napoli per questa stagione, vista anche la classifica? Credo che la prima cosa sia di vivere alla giornata e fare più punti possibile.

Il suo pronostico su Udinese Napoli. Spero che il Napoli possa vincere, non ci sono altri risultati a disposizione per gli azzurri.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA