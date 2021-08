Pronostico Verona Inter/ Bedin: “Hellas al riscatto e con Zaccagni..” (esclusiva)

Pronostico Verona e Inter, Serie A: Inter determinata ma attenzione al Verona

La seconda giornata della Serie A sarà aperta questa sera dalla sfida tra Verona e Inter, attesa alle ore 20.45 tra le mura del Bentegodi. Dopo il KO contro il Sassuolo per 3-2, i gialloblu di Di Francesco tornano in campo per sfidare un’Inter in grandissima forma, pur dopo il doloroso addio di Lukaku e di Conte ancor prima. Sotto la nuova guida di Inzaghi, i nerazzurri hanno mostrato di poter fare ancora una stagione da gran protagonista: il 4-0 inferto al Genoa al debutto ne è stato bel segnale per società e tifosi. Ora però la società milanese deve confermarsi, pur contro un club tignoso e motivato come è quello veneto e davvero il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo oggi. Per presentare questo match di Serie A tra Verona e Inter abbiamo sentito Gianfranco Bedin: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? E’ sempre una delle partite dell’inizio di campionato e quindi difficile da pronosticare. Con un Hellas che è una buona squadra e non facile da incontrare.

Che Hellas si aspetta dopo la sconfitta col Sassuolo? Un Hellas con la voglia di riscatto immediato, pronto a cogliere un risultato importante, ad ottenere un risultato positivo. Hellas che punterà già a fare punti preziosi per la sua classifica.

Zaccagni l’arma in più dei gialloblù? Zaccagni è un buon giocatore, in grado di essere risolutivo anche in quest’incontro.

Inter protagonista col Genoa è la stessa squadra che vedremo al Bentegodi… L’Inter ha iniziato come la scorsa stagione in un modo molto positivo, ha vinto col Genoa e ha dimostrato di essere competitiva come lo scorso anno. Un Inter quindi decisa a puntare alle posizioni di testa per un campionato con un esito finale difficile da pronosticare.

Simone Inzaghi riuscirà a non fare rimpiangere Conte… Si parla sempre di allenatori di grande esperienza che difficilmente sbagliano, fanno grandi errori. Simone Inzaghi è un ottimo allenatore di livello tecnico notevole come del resto lo era Conte. Non si può che avere fiducia in lui.

Senza Lukaku quanto perderà il reparto offensivo nerazzurro? Lukaku è stato per l’Inter un grande attaccante, che faceva tanti gol. Il reparto offensivo dell’Inter però anche senza Lukaku è sempre di grande valore. Tanto più che ora senza Lukaku l’attacco dell’Inter ha cambiato anche modulo tattico e giocherà in modo diverso.

Il suo pronostico su quest’incontro. In questi casi soprattutto quando siamo all’inizio del campionato il pronostico è sempre di 1×2. Non si può dire veramente come possa finire Hellas – Inter.

(Franco Vittadini)



