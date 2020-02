Pronostico Verona Juventus/ Penzo: Hellas trappola per Sarri! (esclusiva)

Una partita di grande interesse quella che vedremo oggi allo stadio Bentegodi tra Hellas Verona e Juventus. La squadra di Ivan Juric nelle sue due ultime partite ha fermato 1-1 il Milan a San Siro e sullo 0-0 la Lazio all’Olimpico, per la prima volta biancocelesti all’asciutto dall’inizio del campionato. Un grande merito per i veneti, ormai a un punto dalla zona Europa a 31 punti. La Juventus dal canto suo ha liquidato in casa 3-0 la Fiorentina seppur con tante polemiche, è prima a 54 punti con +3 sull’Inter e +4 sulla Lazio. Per presentare questa sfida Verona Juventus abbiamo sentito Domenico Penzo, che ha giocato nell’Hellas dal 1981 al 1983 e nella Juventus nel 1984. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Verona Juventus che partita sarà? Una bella partita: Juventus tecnicamente superiore, ma l’Hellas venderà cara la pelle. Ricordiamoci che la formazione di Juric oltre ad aver fatto bene con le medie e le piccole non è mai stata messa sotto dalle big. Ha pareggiato con Milan e Lazio, ha giocato bene anche con l’Inter e la Juventus a Torino e anche quando era in svantaggio spesso ha recuperato e messo in mostra un grande calcio.

Di chi sono i meriti per questo grande campionato? I meriti sono di Juric e naturalmente della squadra. Juric ha saputo plasmare l’Hellas nel migliore dei modi, dandole aggressività e dinamismo importanti per essere sempre efficace durante i vari match.

Che match si aspetta dunque dal Verona? Dal punto di vista tecnico sarà la Juventus favorita ma è sicuro che l’Hellas non sarà un cliente facile da superare.

Juric potrebbe tentare la carta Pazzini? Diciamo che Pazzini sta vedendo poco il campo ultimamente, anche se quando entra spesso è determinante. Poi Juric potrebbe presentare un Hellas anche senza punte…

Dove potrà arrivare il Verona in questo campionato? La formazione di Juric è la sorpresa, potrebbe arrivare anche settima o ottava.

Juventus pronta alla fuga in caso di successo al Bentegodi? Se la Juventus pensasse di affrontare una squadra inferiore tecnicamente e potesse vincere facilmente sbaglierebbe di molto. La squadra di Sarri dovrà impegnarsi fino in fondo in questa trasferta molto importante.

Dybala troppo sacrificato da Sarri nelle ultime giornate? È un po’ il leit-motiv per Dybala in questa stagione…

Rabiot o Matuidi a centrocampo? Penso che possa giocare Matuidi.

Il suo pronostico su Verona Juventus? Juventus favorita, ma l’Hellas gli renderà la vita difficile. Partita quindi incerta fino in fondo.

C’è tanta attesa a Verona per questa partita? Molta naturalmente, vista la rivalità tra le due squadre. A Verona ricordano ancora le due partite degli ottavi di Coppa dei Campioni del 1985…

Lei per chi tiferà? Naturalmente per l’Hellas anche se ho giocato in entrambe le formazioni e con la Juventus ho vinto uno scudetto e una Coppa delle Coppe. Sono veneto, sono legato all’Hellas che seguo con molto affetto. Non me ne voglia la Juve ma è l’Hellas la mia squadra del cuore! Magari andrò anche allo stadio… (Franco Vittadini)



