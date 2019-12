Pronostico Verona Roma/ Dal Moro: sarà match di grande ritmo e intensità (esclusiva)

Incontro sulla carta molto incerto quello che si giocherà stasera alle ore 20.45 al Bentegodi tra Verona e Roma, valido naturalmente per la 14^ giornata della Serie A. Una partita dove potrebbe succedere di tutto: la Roma domenica scorsa aveva battuto il Brescia e torna in campionato dopo una buona vittoria in Europa league consumata in settimana. Di contro ci sarà la padrona di casa, L’Hellas di Juric, ansiosa di ripetersi dopo l’1-0 inferto alla Fiorentina solo nella passata giornata di Serie A. Oggi vedremo dunque due formazioni quindi che dovrebbero darsi battaglia fino in fondo. Per presentare Verona Roma, match di Serie A, abbiamo sentito Filippo Dal Moro: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita perchè sono tutte e due squadre che stanno attraversando un buon periodo di forma e giocano un buon calcio. L’Hellas poi è squadra quadrata come l’Atalanta con un reparto arretrato molto forte e una difesa difficile da superare!

Si aspetta un incontro di grande ritmo, di grande dinamismo dell’Hellas? E’ così, mi aspetto proprio un incontro di grande forza fisica, di grande ritmo, di grande dinamismo da parte dell’Hellas. Squadra che in questo senso è veramente molto preparata in tutti i sensi.

Dove potrebbe arrivare la formazione veneta? L’Hellas sta disputando un ottimo campionato, come altre squadre come il Parma. Lo stesso Cagliari che sta sognando traguardi importanti. E in un momento in cui alcune big stanno facendo fatica la formazione veneta potrebbe ambire a obiettivi più prestigiosi di una salvezza tranquilla.

Di Carmine unica punta della squadra di Juric? Potrebbe essere proprio lui l’unica punta della squadra veronese contro la Roma.

Roma in grande salute: merito tutto di Fonseca? C’è una Roma che sta confermando il suo ottimo momento di forma. Ha vinto anche 3-0 ad Istanbul in Europa League. Una Roma con un collettivo molto forte, con un Fonseca che ha saputo dare la spinta giusta a un ambiente che la scorsa stagione non era riuscito a esprimersi fino in fondo.

Kalinic nell’undici iniziale? Kalinic potrebbe giocare da esterno, fermo restando che Dzeko non si tocca. Il centravanti bosniaco è uno dei migliori attaccanti del mondo.

Un giudizio sul momento di Florenzi? Florenzi si è rigenerato anche attraverso la sua convocazione in Nazionale. Sarà poi importante come l’utilizzerà ogni volta Fonseca. Come lui si sono rigenerati altri giocatori della Roma, soprattutto Zaniolo che sta esplodendo, diventando uno dei migliori giocatori italiani.

Il suo pronostico su Verona Roma. Partita difficile che si giocherà in un clima particolare, una partita molto incerta che potrebbe dar adito a qualsiasi risultato.

