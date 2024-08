ONDATA DI VIOLENZE E PROTESTE IN UK CONTRO ISLAM, STRANIERI E POLIZIA: COSA STA SUCCEDENDO DOPO L’ATTACCO DI SOUTHPORT

La morte delle tre bambine a Southport, nei sobborghi di Liverpool, avvenuto lo scorso 29 luglio 2024 ha provocato una serie di proteste molto violente contro l’Islam in larga parte dello UK, con attacchi, saccheggi e scontri con le forze dell’ordine. Da Manchester a Liverpool, passando per Middlesborough e Lancaster, comprendendo pure Bristol, Stoke e molti altri centri dell’Inghilterra “working class” che ha visto l’attacco con coltello a Southport (e alcune notizie rilanciate non sempre correttamente sui social) come “casus belli” per protestare contro una situazione endemica da anni nel difficile convivere tra “ghetti” musulmani e il resto della popolazione britannica.

Uk vuole ripristinare relazioni "Post-Brexit" con l'Europa/ Ue indica i punti da rispettare per l'accordo

L’arresto del sospettato 17enne dopo l’attacco con coltello nel centro estivo di Southport – si chiamerebbe Axel Rudakubana, nato a Cardiff ma da genitori del Ruanda (proprio lo Stato protagonista del piano Tory di “deportazione” dei migranti illegali in arrivo in Gran Bretagna) – ha generato un’ondata di violenze purtroppo ancora non terminata del tutto: attacchi a moschee e centri di cultura islamici, minacce a stranieri, supermercati messi a ferro e fuoco, saccheggi e scontri con la polizia. Il campionario di follie viste in queste ore in UK è purtroppo vasto, arrivando fino all’Irlanda: 90 gli arresti fin qui compiuti dalla task force messa in atto dal Governo Starmer, ma non sembra bastare per il grado di rabbia sceso letteralmente nelle strade.

Huw Edwards si dice colpevole di possesso di immagini pedopornografiche/ Il conduttore della BBC in Tribunale

“COLPA DELL’ULTRADESTRA VIOLENTA”: L’ACCUSA DEL PREMIER STARMER E I DISAGIO SOCIALE IN UK PER LA SITUAZIONE DELL’IMMIGRAZIONE

«Basta violenza dall’ulttradestra: gli scontri sono stati chiaramente organizzati online e si tratta di un reato», denuncia il Premier laburista Keir Starmer nel tentativo di stroncare il rapporto molto saldo tra le rivendicazioni sui social networks e le effettive violenze poi messe in “campo” nelle varie città UK. Londra è blindata, i leader della comunità musulmana denunciano un clima di forte intolleranza anti-Islam e il Governo al momento non riesce a “raffreddare” gli animi violenti. «I rivoltosi pagheranno il prezzo della loro violenza e del loro comportamento criminale», denuncia la neo ministra dell’Interno Yvette Cooper, dopo che in alcuni hotel a Rotherdame – dove trovano rifugio migranti illegali – sono stati attaccati da “hoolingans” per le strade in protesta contro l’Islam britannico.

Yasser Al-Habib, predicatore islamico vuole acquistare isola di Torsa/ "Nuova patria per praticare la sharia"

Alcuni manifestanti a Manchester hanno assaltato dei supermercati togliendo ogni prodotto dagli scaffali, con scontri successivi con la polizia giunti fin davanti al Manchester Art Gallery: la situazione ai limiti della guerriglia urbana ha portato il Consiglio Nazionale della Polizia ad inviare altri 4mila agenti per fronteggiare alle varie rivolte. Auto date a fuoco, minacce a cittadini stranieri e proteste contro la comunità islamica dopo i tanti episodi di violenze negli scorsi anni: lo scenario attuale è dettato da una rabbia sociale inquietante, sicuramente “alimentata” da campagna dell’ultradestra inglese contro il sistema di gestione dell’immigrazione, ma con nessi effettivi alla realtà UK che non si può continuare a “ignorare”. Veri e proprie comunità-ghetto, con anche sistemi di “leggi interne” legate più alla sharia che alla legge di Sua Maestà, il tutto condito da forti radicalizzazioni e mancate integrazioni con la comunità inglese: colpe e responsabilità sono svariate, non solo per le comunità più radicali con l’Islam, ma il tema è serio e non più rimandabile. Come del resto dimostra il grado di violenza – sempre inaccettabile e da condannare – visto per le strade UK in queste ore.