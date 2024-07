ATTACCO CON COLTELLO A SOUTHPORT: PANICO TRA PASSANTI E BAMBINI COLPITI IN UNA NURSERY, FERMATO IL SOSPETTO

Paura per le strade di Southport, a 26 km nord da Liverpool nel Merseyside inglese: un uomo si è aggirato per diversi minuti nella zona residenziale attaccando con coltello passanti qualsiasi prima di dirigersi verso una struttura che comprende un campo estivo, una nursery e un’area per corsi dedicati a neo-mamme. Ci sarebbe almeno un morto e svariati feriti nell’accoltellamento che ha terrorizzato l’intera comunità di Southport prima che la polizia riuscisse a fermare l’individuo sospetto, bloccato dopo aver colpito chiunque gli si avvicinasse.

Quando erano circa le 13 in Italia (le 12 locali in UK), un uomo ha attaccato con coltello diverse persone per strada prima di dirigersi verso il “The Hart Space”, un centro di assistenza alla gravidanza situato al primo piano del Norwood Business Park in Hart Street. Alcuni bambini tra i 3 e gli 11 anni stavano partecipando ad una festa con musica di Taylor Swift quando l’uomo, ancora senza sapere il motivo che lo avrebbe spinto fin lì, ha accoltellato molti presenti ferendo anche diversi bambini. Le forze dell’ordine UK hanno rassicurato sul fatto che dopo l’arresto «non vi è alcuna minaccia più ampia per il pubblico», ergo non si tratterebbe di un attentato prodotto dal terrorismo organizzato, bensì l’opera folle di un singolo individuo.

BILANCIO ATTUALE ATTACCO SOUTHPORT: UN MORTO, ALMENO 10 FERITI. COS’È SUCCESSO APPENA FUORI LIVERPOOL

Secondo le prime fonti giunte dai media di Liverpool – in particolare l’ECHO – la vittima sarebbe un bambino mentre è difficile la conta dei feriti in quanto il sospettato ha agito per diversi minuti in più parti della zona residenziale di Southport prima di entrare all’interno del “Hart Space” dove poi sono stati attaccate donne, neo-mamme e altri bambini. Quartiere bloccato per ore con ricoveri multipli in tutti gli ospedali dell’area, alcuni anche a Liverpool: la situazione resta molto tesa, con il Premier Uk Keir Starmer che ha fatto sapere sui social «Notizie orribili e profondamente scioccanti arrivano da Southport. I miei pensieri vanno a tutte le persone colpite».

Testimoni raccontano di scene di panico e orrore per diversi minuti, con almeno 7-8 feriti tra i bambini: l’accoltellamento si è verificato nel centro per neo-mamme di Southport, in particolare ad essere presi di mira sarebbero i partecipanti ad una classe di yoga infantile. Secondo un altro testimone raggiunto dalla BBC appena prima dell’inizio degli accoltellamenti, un uomo con una mascherina si è rifiutato di pagare un tassista ed è fuggito dalla scena: «poco dopo ho visto ragazze sanguinare e ambulanze arrivare». Dopo aver colpito per strada e nel centro medico, l’uomo con coltello è stato arrestato ed è ora sottoposto ai primi interrogatori: il nome per il momento, così come eventuali dettagli sull’identità, non sono ancora stati rivelati.