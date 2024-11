Ilaria Galassi, notte agitata al Grande Fratello 2024

La puntata del Grande Fratello 2024 di ieri sera ha lasciato strascichi significativi in alcuni concorrenti, e nella notte è scoppiato il caos. Giglio ha avuto un duro sfogo dopo la lite con Helena Prestes ed è scoppiato in lacrime pensando alla lontananza da Yulia Bruschi, ma il clima di tensione è aumentato in seguito ad alcune dichiarazioni di Ilaria Galassi. L’ex Non è la Rai, che in puntata ha avuto uno scontro con Pamela Petrarolo, avrebbe infatti minacciato di mettere le mani addosso a Helena.

Come mostrano alcuni video che ricostruiscono l’accaduto nel cuore della notte, circolanti su X e commentati dal pubblico, si vede inizialmente un’inquadratura di Giglio che si sfoga da solo in giardino. In sottofondo, però, si sente la voce di Jessica Morlacchi allarmata per quello che potrebbe accadere e spiega a Federica: “Ha detto che la mena. No no no levagliela, ha detto che stasera le mette le mani addosso“. La Petagna a quel punto domanda: “Ma chi Pamela?“. La Morlacchi però specifica, preoccupata: “No Ilaria ad Helena“.

Ilaria Galassi contro Helena Prestes: “Se quella mi dice qualcosa…“

A confermare i timori di Jessica Morlacchi è proprio Ilaria Galassi, visibilmente irritata dopo la puntata del Grande Fratello 2024. Un nuovo video mostra infatti l’ex Non è la Rai in cucina assieme a Pamela Petrarolo, Federica Petagna, Javier Martinez e Tommaso Franchi, con Ilaria che confida proprio a Pamela, in riferimento a Helena Prestes: “A me se quella mi dice qualcosa io je meno stasera“ La compagna però la avverte delle possibili conseguenze cui potrebbe andare incontro: “Basta per favore, che poi paghi la penale“. Ma Ilaria replica: “Tanto io voglio andare via“.

Le pesanti dichiarazioni della Galassi hanno ovviamente fatto il giro del web e dei social, su X in molti condannano queste parole ed invocano una squalifica per lei. “Queste MINACCE O R R I B I L I non sono affatto ammissibili, un programma serio interviene e PUNISCE, senza se e senza ma. V E R G O G N A“, si legge. E ancora: “Ilaria che vuole menare Helena. Qui siamo oltre il limite, veramente“.

Jess: “Ha detto che le mena”

Jess: “No no no levagliela, ha detto che stasera le mette le mani addosso”

Fede: “Ma chi Pamela?”

Jess: “No Ilaria ad Helena” Menomale che ho registrato sta parte, SCHIFO. #GrandeFratello pic.twitter.com/xpxezMO0kK — Sam&Dean – Carry on my wayward son (@CiupiSupporterr) November 27, 2024