Ps5 per tutti nel 2023?/ L’annuncio di Jim Ryan: “Risolto il problema delle scorte”

Playstation 5 per tutti nel 2023, o per lo meno così sembrerebbe. Ad annunciare la grande disponibilità dell’ultima consola nata in casa Sony, che ha da poco festeggiato i due anni di attività, è stato Jim Ryan in persona, CEO della multinazionale giapponese. Il manager ha spiegato, come si legge su Everyeye.it, che l’azienda sembrerebbe essere finalmente riuscita a «risolvere il problema» della crisi di scorte della stessa console next-gen, a causa della carenza di semiconduttori. Sony aveva migliorato leggermente la disponibilità di Ps5 negli ultimi tempi, ma le richieste, grazie anche all’uscita di Ip super desiderate come God of War Ragnarok, continuano ad essere ben più elevate rispetto alle offerte, di conseguenza sono ancora milioni nel mondo i videogiocatori rimasti a bocca asciutta.

iPhone, la riparazione self-service arriva in Italia/ Ecco come funziona e i costi

Ma come detto in apertura, forse questa tendenza potrebbe essere a breve invertita visto che, attraverso un comunicato rilasciato per le regioni asiatiche, il CEO di Sony ha spiegato che in Giappone e nel resto dell’Asia saranno disponibili molte più PS5 per tutto il 2023, di fatto confermando anche il report pubblicando da un insider negli scorsi mesi, che svelava come vi fossero ben 30 milioni di console pronte ad essere distribuite per il prossimo anno. Nel breve comunicato Ryan ha fatto sapere che l’azienda ha risolto il fastidioso problema che limitava la produzione di console, ringraziando poi i fan per la pazienza e la comprensione di questi due anni, e nel contempo scusandosi con tutti coloro che non sono ancora riusciti ad acquistare la stessa PlayStation 5.

Radiotelescopio più grande al mondo: progetto al via/ Cercherà altre forme di vita

PS5 PER TUTTI NEL 2023: LA SVOLTA NELLE SCORTE GRAZIE AL NUOVO DESIGN INTERNO?

Non è ben chiaro quale sia il problema risolto che abbia portato ad una svolta, ma secondo Jim Ryan a breve la nuova console Sony non sarà più impossibile da reperire in Asia e lo stesso, si spera, dovrebbe avvenire anche sugli altri mercati, a cominciare da quello europeo.

Fra le ipotesi maggiormente accreditate inerenti la famosa “svolta” della multinazionale giapponese, un nuovo design interno, svelato qualche mese fa sempre da un report: le nuove Ps5 utilizzerebbero un SoC che sarebbe più facile da produrre e nel contempo dei dissipatori più piccoli, riducendone il peso e facilitandone la produzione.

Google e l'IA per scoprire nuovi farmaci/ Al via i primi accordi commerciali

© RIPRODUZIONE RISERVATA