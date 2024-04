Psg si qualifica alla semifinale se/ Risultati utili contro il Barcellona (Champions League, 16 aprile 2024)

PSG SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE: RISCATTO AL MONTJUIC?

Il momento della verità, quello in cui sarà noto se il Psg si qualifica alla semifinale di Champions League, è ormai vicino: alle ore 21:00 di martedì 16 aprile il Montjuic ospita Psg Barcellona, il ritorno dei quarti, e Luis Enrique torna a casa – anche se non al Camp Nou, inagibile per i lavori di ristrutturazione – nel tentativo di fare un torto all’ex compagno di squadra Xavi e alla squadra con cui nove anni fa ha festeggiato il Triplete, il secondo nella storia del club. La situazione per il Psg non è certamente rosea: al Parco dei Principi, nella partita di andata, il Barcellona ha vinto 3-2 in rimonta.

Per questo motivo i transalpini devono segnare almeno un gol in trasferta per avere possibilità di prendersi la qualificazione in semifinale: nell’ennesimo incrocio di Champions League contro il Barcellona dovranno anche stare attenti a non concedere, perché per ogni rete subita ovviamente il Psg dovrà segnarne una in più. Detto che la regola sulle reti in trasferta non esiste più, il primo e necessario risultato utile al Paris Saint Germain è la vittoria: senza quella infatti sarebbe eliminazione, un altro flop (se possiamo chiamarlo così) in Champions League e tanti dubbi su un futuro che appare comunque nebuloso.

I RISULTATI UTILI CONTRO IL BARCELLONA: IL BARCELLONA SI QUALIFICA SE…

Abbiamo dunque già visto che il Psg si qualifica alla semifinale di Champions League se vince: non servono pareggio o sconfitta che manderebbero avanti il Barcellona, ma anche il successo potrebbe non bastare. Certamente il Psg “benedice” la nuova regola (o meglio vecchia, tornata a farci compagnia dopo 50 anni) perché fino a tre anni fa vincere 1-0 o 2-1 non sarebbe bastato, mentre questa sera con la formula di Champions League rinnovata i transalpini raggiungerebbero i tempi supplementari, ed eventualmente anche i calci di rigore.

Invece, l’unico modo che il Psg ha per qualificarsi alla semifinale di Champions League nei novanta minuti rimane quello di vincere con almeno due reti di margine: in questo modo naturalmente supererebbe il Barcellona nella differenza reti del doppio confronto. Ricordiamo che nell’ultimo incrocio in Spagna, quello sì al Camp Nou, il Psg aveva vinto 4-1 ed era un ottavo di finale; certamente però era una squadra ben diversa da quella di oggi, come lo è quella blaugrana anche se all’epoca c’era ancora Leo Messi. Diciamolo: il Psg può certamente qualificarsi alla semifinale di Champions League e questa sera potremmo vedere un grande spettacolo, giocato sul filo dei gol. Aspettiamo che le due squadre scendano in campo…











