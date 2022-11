Puglia, elicottero sparisce dai radar/ Precipita in un campo, nessun sopravvissuto

Elicottero sparisce in Puglia: precipitato in un campo

Nella mattina di oggi, attorno alle 10:30, un elicottero con a bordo cinque persone, tra cui due bambini, oltre a pilota e copilota, ha perso i contatti radio con la torre di controllo, sparendo dai radar. L’elicottero era partito poco più di un’ora prima, alle 9:20, dalle Isole Tremiti in Puglia e sarebbe dovuto atterrare a Foggia. Dopo la perdita dei contatti con l’elicottero, sono subito scattate le ricerche, temendo il peggio per le sette persone.

L’elicottero misteriosamente sparito in Puglia è stato trovato poco prima delle 14, precipitato in un campo tra San Severo ed Apricena. Nessuna delle persone che viaggiava sull’elicottero è sopravvissuta allo schianto, mentre le causa sarebbero da ricercare nelle difficili condizioni meteorologiche che colpiscono la Puglia in queste ore. A bordo, oltre ai due piloti, Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, c’era il medito del 118 Maurizio De Girolamo di 64 anni che aveva appena terminato un turno di lavoro alle Isole Tremiti, e quattro turisti sloveni, Bostjan Rigler , di 54 anni, Jon Rigler (44 anni), MatejaCurk Rigler di 14 e Liza Rigler di 13 anni.

Matteo Salvini sull’elicottero precipitato in Puglia

Non appena si è appresa la notizia della sparizione dell’elicottero in Puglia, il presidente della regione Michele Emiliano ha lasciato Roma dove stava partecipando al corteo per la pace, per seguire da vicino la vicenda. In contatto costante con il Prefetto di Foggia e con il vice presidente della regione Raffaele Piemontese, ha seguito e diretto le ricerche dell’elicottero. Anche il sindaco dell’arcipelago del Gargano, Peppino Calabrese, ha commentato la vicenda, sottolineando che “in 30 anni di servizio” non era mai capitata una cosa simile.

Infatti, l’elicottero precipitato in Puglia operava per la compagnia Alidaunia che è di fatto l’unica compagnia italiana ad effettuare viaggi in elicottero con passeggeri civili, merci e posta. Opera, inoltre, con la protezione civile, l’elisoccorso e le eliambulanze. Contestualmente alla notizia, inoltre, è arrivata anche l’informazione che Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha seguito personalmente la vicenda. Avrebbe anche, a quanto riporta Agi, in mente di organizzare un incontro con il presidente Enac, Pierluigi Umberto di Palma, per fare il punto sulla condizione dell’aviazione civile.











