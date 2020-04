PUNTO CORTEGGIATORE, CHI É IL NUOVO CORTEGGIATORE DI GEMMA?/ Uomini e Donne “suono..”

Pubblicità

Punto Coronato conquista Gemma Galgani esibendosi al pianoforte. Visibilmente emozionata per il grande regalo che le ha fatto il suo nuovo corteggiatore, ha detto: “io adoro la musica”. “Cosa mi sono persa?”, chiede poi Tina Cipollari che si era allontanata. “Ti sei persa un concerto”, risponde Gemma che poi riceve ulteriori messaggi da Punto Coronato che si dice pronto a soddisfare le richieste musicali della dama di Torino. “Cosa vorrebbe ascoltare”, chiede il misterioso corteggiatore che riesce a strappare un sorriso alla dama che non riesce ancora a scegliere con chi chattare in modo esclusivo volendo portare avanti la conoscenza con tutti i corteggiatori che le hanno inviato messaggi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Punto Coronato, corteggiatore di Gemma Galgani: “sono emozionato”

Chi è Punto Coronato, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani? Dopo Occhi Blu, Pantera e Cuore di Poeta, nella puntata odierna di Uomini e Donne, Gemma riceverà i messaggi di Punto Coronato, ma chi è il misterioso corteggiatore della dama di Torino? Dalle anticipazioni pubblicate da WittyTv, non si sa molto di Punto Coronato. Finora, i corteggiatori di Gemma hanno un’età compresa tra i 38 e i 61 anni: quanti anni, invece, avrà Punto Coronato? A svelare l’età di Punto Coronato sarà Maria De Filippi, ma dai primi messaggi, si intuisce come sia un uomo sensibile ed emotivo. “Sono veramente emozionato nel sentirla. Credo che come me, anche lei sia barricata in casa“, sarà il primo messaggio che la Galgani leggerà in chat.

Punto Coronato, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani

Punto Coronato, dalle prime anticipazioni, sembra avere tutte le carte in regola per conquisrare il cuore di Gemma Galgani che non nasconde la sua gioia nel ricevere i messaggi di tanti pretendenti misteriosi. La dama di Torino e il suo nuovo corteggiatore sembrano avere in comunque una grande passione per la musica. Il misterioso corteggiatore, poi, chiederà a Gemma d’immaginare il momento in cui s’incontreranno. “Sai che mi tremano le dita? Gemma mi descriva una serata perfect dove potremmo incontrarci”, scriverà ancora Punto Coronato che darà del lei alla dama di Torino. Tra i tanti corteggiatori, dunque, Gemma accetterà anche portare avanti la conoscenza con il nuovo corteggiatore? Tina Cipollari, da parte sua, spera che la Galgani cominci a fare una selezione.



