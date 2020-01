Pupo/ “Partecipare a Sanremo 2020? Umiliante per me”

Pupo è una delle sorprese della nuova edizione del GF VIP 4, il talent show condotto da Alfonso Signorini nella prima serata di Canale 5. Il cantante di “Gelato al cioccolato” divide questa sua prima esperienza di opinionista con Wanda Nara, la moglie e procuratrice di Mauro Icardi con cui ha dimostrato da subito di avere una fortissima intesa e complicità. Durante un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, il cantante ha parlato proprio del rapporto con la showgirl dicendo: “Wanda è molto simpatica e mia moglie non deve temere nulla. Ci siamo conosciuti a Milano durante una cena con Alfonso e con i vertici di Mediaset. Credevo fosse una donna arpia che aveva messo sotto prima Massi Lopez e poi Icardi. Una donna da prendere con le pinze insomma. E invece ho conosciuto una ragazza simpatica e dolce. Mi ha fatto molta tenerezza e ho capito che lei è molto meglio delle persone che rappresenta”.

Pupo contro Serena Enardu al Grande Fratello Vip 4

Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 4, Pupo ha dato sin da subito conferma del suo carattere peperino e deciso. Diversi, infatti, i commenti al vetriolo che sono stati particolarmente apprezzati dal popolo dei social. In particolare il cantante ha attaccato Serena Enardu, la ex fidanzata di Pago, che si è presentata in studio per chiarire la sua storia. Come tutti ricorderete Serena e Pago hanno partecipato a Temptation Island Vip da cui sono usciti separati proprio perchè l’ex tronista aveva capito di non provare più un sentimento per Pago. A distanza di mesi, ora che Pago è un concorrente del GF VIP 4, la ex tronista di Uomini e Donne è tornata in tv dicendo: “Quello che c’è stato è troppo forte e l’ho compreso dopo un po’. Lui vuole ricominciare a vivere però secondo me finchè non si chiude veramente il capitolo fra noi non potrà mai ricominciare a vivere”. Contro le sue parole, il commento di Pupo che senza peli sulla lingua ha detto: “Credo che Serena sia alla ricerca esasperata di consenso, perché lui ne è uscito bene da questa storia d’amore, lei no. Non vorrei che possa fare ancora del male a Pago”.

Pupo: “partecipare a Sanremo? Umiliante per me”

Non solo, Pupo durante la conferenza stampa di presentazione del Grande Fratello Vip 4 ha risposto anche alle domande di alcuni giornalisti circa il prossimo Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus. Quest’anno, infatti, il GF VIP 4 si scontrerà con il Sanremo di Amadeus su cui il cantante ai microfoni di Letto ha detto: “partecipare oggi al Festival come concorrente in gara, sarebbe abbastanza umiliante per me” – precisando però poco dopo – “parteciperei se mi chiamasse Amadeus per cantare ‘Su di noi’ sul palco e celebrare i 40 anni di questa canzone molto fortunata e la canterei volentieri con qualche giovane”. Enzo Ghinazzi, infatti, non nasconde di preferire di gran lunga di ricoprire il ruolo di opinionista del GF VIP 4: “meglio fare l’opinionista al Gf Vip, che il concorrente a Sanremo, certo poi fare il direttore artistico del Festival, vista la mia carriera, sarebbe un’esperienza senza pari”. Sul finale ha poi commentato il mancato invito alla kermesse canora che quest’anno festeggia 70 anni di carriera: “potrebbe sempre accadere, non lo vivo come uno sgarbo, ma se fossi stato il direttore artistico una canzone che festeggia un compleanno così importante, tra i brani italiani più famosi italiani, il cantante lo avrei invitato. Più che uno sgarbo è un errore tecnico”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA