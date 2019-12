PUPO/ “Sessualmente sono borderline, mi pace la donna che somiglia all’uomo” (Verissimo)

Pupo sarà uno dei protagonisti più in vista della prossima stagione televisiva targata Mediaset. Per il celebre cantante, ospite oggi pomeriggio a Verissimo, fra poche settimane si apriranno infatti le porte del Grande Fratello Vip 2019, ma non nel ruolo di concorrente, bensì come opinionista accanto all’altra new entry, Wanda Nara. Secondo quanto ha raccontato il cantante in un’intervista concessa al settimanale Chi, a volerlo nel parterre a tutti i costi sarebbe stato proprio il neo conduttore, Alfonso Signorini, al quale non sarebbe riuscito in alcun modo a dire di no. Ed è così che proprio lui, che in passato ha rifiutato l’offerta di far parte del cast degli inquilini, perché “un artista che si chiude dentro una casa sminuisce le proprie peculiarità”, oggi vede finalmente realizzarsi uno dei suoi desideri: “Sarò una scheggia impazzita”, dice al settimanale Chi, “è un sogno che si realizza”.

PUPO “HO RIFIUTATO DI FARE IL GIUDICE A ORA O MAI PIÙ”

Di reality show, nel corso degli anni, Pupo ne ha rifiutati parecchi, non solo quelli dedicati all’intrattenimento vero e proprio, ma anche quelli attinenti al mondo della musica. I motivi di questa scelta, accuratamente spiegati dall’artista un’intervista concessa a Chi, sono molteplici, e nulla hanno a che fare con il cachet. “Mi proposero 250 milioni di lire Music farm quando avevo veramente bisogno di soldi”, ha detto Pupo al settimanale diretto da Alfonso Signorini, “ma non mi vedevo con altri vecchietti a cercare il successo perduto”. L’idea di contribuire ad alimentare false speranze, è la molla che lo ha tenuto ben lontano da un certo tipo di programmi: “per questo ho rifiutato di fare il giudice a Ora o mai più, perché prometteva una cosa che non poteva mantenere, cioè riportare al successo dei cantanti disperati che al massimo faranno più serate nelle piazze, ma il successo non te lo può garantire nessuno”.

“MI PIACE LA DONNA CHE SOMIGLIA ALL’UOMO”

A dispetto delle continue richieste, anche a fronte di cachet stratosferici, Pupo si è sempre tenuto alla larga dai reality, scegliendo di avvicinarsi a questo mondo solo di recente e nei panni dell’opinionista: “Me li hanno offerti tutti: dal GF alla Fattoria, da Music farm all’Isola dei Famosi, da Ballando con le stelle a Ora o mai più. Probabilmente – ha aggiunto l’artista – mi considerano un personaggio in grado di movimentare le situazioni”. A partire dal prossimo gennaio, però, Pupo potrà mettere il suo personaggio servizio del Grande Fratello vip, accanto a un’altra combattiva opinionista, Wanda Nara: “L’ho trovata molto dolce, ma non è il mio tipo – ha detto Pupo al settimanale Chi – Ha un bellissimo davanzale, ma a me piace la donna androgena: sessualmente sono borderline, mi pace la donna che somiglia all’uomo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA